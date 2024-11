La première mi-temps nous avait laissé légèrement sur notre faim, même si tout le potentiel, immense, de Nolan Traoré était évident. En deuxième mi-temps il a littéralement sauté aux de tous, en particulier de Nanterre et de ses supporters, qui se sont fait climatiser par le prodige français, après prolongations. Quelle soirée !

Par Simon Capelli-Welter

Après un échauffement sérieux au milieu d’un palais des sports Maurice Thorez de Nanterre qui se remplit gentiment, Nolan Traoré est déjà au centre de tous les regards. L’occasion, à travers ce joli match du championnat de France, est parfaite pour “scouter” le jeune prodige. Annoncé dans le top 5 voire podium de la prochaine draft, il devrait bientôt rejoindre le contingent de plus en plus grand (et important) des Frenchies dans la Grande Ligue. En attendant, Nolan porte le numéro 2 et le maillot bleu de Saint-Quentin (dont le logo évoque un peu celui des Dallas Wings en WNBA, le bleu, le vert, les ailes tout ça, mais ce n’est pas le sujet).

Quelques instantanés d’avant match de Nolan Traoré

Rappel : Nolan mesure 1m92, taille parfaite pour un meneur en France comme en NBA… pic.twitter.com/ATSjHibI71

— Simon Capelli-Welter (@levraiscw) November 2, 2024

Titulaire dans le backcourt, Nolan se montre d’entrée par son activité. Il monte la balle et replace tout le monde après dix secondes de possession. Il arrache des ballons au rebond. Face à la zone mise en place part Nanterre, Nolan bouge la balle et fait bien circuler. Aucune panique, du sang froid, la lecture de jeu semble tout à fait naturelle chez lui. Et son altruisme est tout aussi remarquable. Tout comme sa présence et son leadership, comme lorsqu’il profite d’une remise en jeu pour aller parler à ses coéquipiers avant que ne reprenne le jeu. Particulièrement appréciable au vu de son jeune âge, 18 ans on le rappelle.

Quelque chose de très appréciable, Nolan n’hésite pas à communiquer avec ses coéquipiers et à s’assurer que tout le monde est accorde

Une qualité plutôt sympa pour un meneur de jeu et un leadership qui ne demande qu’à s’épanouir au plus haut niveau pic.twitter.com/Pu83vgLL4I

— Simon Capelli-Welter (@levraiscw) November 2, 2024



Retour au jeu. Nolan vient de prendre son premier shoot, un tir pris après s’être facilement décalé (jab step) sur sa gauche, mais c’est un peu court. Puis, lors d’une montée de balle sur laquelle il se fait un peu arracher la balle des mains, il se touche le genou, sans doute gêné par le contact. Rien de grave ni de sérieux heureusement. La Défense de Nanterre (pas l’arche, on précise pour éviter toute confusion, surtout qu’on a laissé les majuscules proposées par le correcteur orthographique) est très haute et agressive. Tant mieux, voilà un véritable test grandeur nature pour le jeune prodige.

Après un aller retour éclair au vestiaire, histoire de checker ce genou, Nolan revient sur le banc. À peine le temps de placer une serviette autour de son cou, il est appelé à revenir en jeu. Et il s’y remet, notamment en défense, où il se retrouve généralement sur le porteur de balle adverse, ici Ahmad Caver. Entre sa rapidité latérale et son envergure, Nolan propose déjà une base très intéressante, avec une défense intelligente et gênante. Il suit son adversaire sans lui laisser d’espaces et réduit la distance avec ce dernier dès qu’il le peut. Nickel. S’il faudra évidemment qu’il se renforce encore pour absorber les avions de chasse qui peuvent jouer à cette position de l’autre côté de l’Atlantique, les outils et les efforts sont déjà là et bien là.

Pour autant, en cette première mi-temps en tout cas, Nanterre prend le pli de l’équipe de Nolan. Les Verts (dont les membres de l’équipe presse portent une veste que ne renierait pas Marine Tondelier) mènent d’une dizaine de points depuis le début du deuxième quart-temps. Nanterre joue bien, attaque parfaitement les close-out et autres brèches crées dans la défense adverse, trouve des bons shoots et en met la plupart. La recette n’a rien de neuf mais elle a fait ses preuves sur les parquets du monde entier. À 3 minutes 28 de la mi-temps, Nolan ne revient pas en jeu. On va devoir attendre la seconde mi-temps pour le revoir. Spoiler : on avait encore rien vu !

Début de la seconde mi-temps de ce Nanterre – St Quentin.

Nolan Traoré aux manettes 👀👀👀 pic.twitter.com/5EXcbIShLX

— Simon Capelli-Welter (@levraiscw) November 2, 2024

Troisième quart temps donc. Nolan continue de réciter ses gammes. Le test est réel, la défense adverse ne lui laisse rien, à lui comme à ses coéquipiers. Les pertes de balle (mais pas de Nolan) sont – pour l’instant – trop nombreuses pour espérer remonter mais Saint Quentin n’est pas tout à fait décroché non plus.

Ainsi, on voit clairement Nolan prendre plus d’initiatives, tenter (et réussir) des passes avancées, notamment dans les coins après avoir manipulé (et lu) la défense. Utilisé à la fois en meneur mais aussi en arrière, sa taille lui permet de tranquillement taquiner des postes 2 voire 3. Nolan impressionne par sa capacité à tenir le rythme, multiplier les efforts et les bonnes décisions. Et surtout, il commence gentiment à monter en puissance…

Ici un 3-points raté (l’adresse extérieure étant le bémol de sa soirée, 1/6 à trois points à la fin du temps réglementaire), là un joli and one pour finir une contre-attaque. Sa rapidité et sa longueur sont clairement un atout majeur. Cerise sur son package ultra complet, le lancer est converti. Ensuite, Nolan lâche un enchaînement drive kick out pour un copain bien placé derrière la ligne à 3-points, mais le shoot est raté. Pas grave, on sent que Nolan a compris les couvertures défensives adverses et les déplacements. C’est bon, il a maintenant un coup d’avance : la partie d’échec peut commencer.

Rebond arraché

Faute provoquée

Nolan Traoré pic.twitter.com/m7DINYBpKr

— Simon Capelli-Welter (@levraiscw) November 2, 2024

Début du quatrième et dernier quart-temps. Nolan commence sur le banc. Mais Saint Quentin continue son effort et s’en voit récompensé : les Bleus sont revenus à un point de Nanterre. 70-69, 8 minutes à jouer. Les regards sont braqués sur le kop de Saint Quentin qui fout un joli bordel en haut de sa tribune. Les supporters de Nanterre, eux, commencent à douter. Et ce n’est pas fini. Retour de Nolan Traoré sur le parquet. Qui se fait remarquer d’entrée. Un rebond arraché bien gagné puis une faute bien provoquée. Puis un magnifique drive main droite. Puis des lancers provoqués tel James Harden, un vétéran en jetant bien ses bras pour monter aux arbitres qu’il allait shooter, malgré les contestations de son défenseur, un certain Paul Lacombe.

Au total, on assiste à une vraie montée en puissance de la part du jeune arrière français. Le money time n’a pas l’air de le déranger, bien au contraire. Il prend le match à son compte et de plus en plus d’initiatives, la plupart du temps payantes. Et hop, un nouveau super drive avec la faute en prime. Des “Nolan Nolan” se font entendre depuis le kop survolté (et surélevé) de Saint-Quentin. 81-80 à 2 minutes 45 de la fin, Les visiteurs sont passés devant sous l’impulsion des 10 points pour Nolan en quatrième quart-temps (ou 8 pour être honnête, on a un léger doute), qui égalise d’ailleurs à 86 partout sur une énième pénétration tranchante.

Nolan Traoré qui égalise à 86 partout

22.7 secondes à jouer

(Pardon pour le mec qui se lève c’est chaud ici y a de l’ambiance et tout) pic.twitter.com/GUIRgUt7g0

— Simon Capelli-Welter (@levraiscw) November 2, 2024



Vraiment, le jeune arrière est fondamental dans le run des siens, qui arrachent la prolongation dans un suspense haletant et une salle survoltée. Dans cette période supplémentaire, Saint-Quentin va finir sur sa lancée, décrochant définitivement Nanterre, qui avait pourtant menée la grande partie de la rencontre, sans toutefois se mettre définitivement à l’écart d’un éventuel retour…

Nolan, lui, va continuer de disséquer la défense adverse, trouvant les bons angles de pénétration, les bonnes passes, les bons choix. Hyper impressionnant de justesse et de talent. De sang froid surtout. Patron d’une fin de match serrée à 18 ans dans un championnat de France hyper relevé, ce n’est pas donné à tout le monde.

Super match et super victoire pour @SQBB_Officiel à @Nanterre92

20 points pour Nolan Traoré, fondamental dans le succès des siens en prolongations pic.twitter.com/temeJwmMZZ

— Simon Capelli-Welter (@levraiscw) November 2, 2024

En attendant la suite, Nolan et les siens ont climatisé Nanterre. Une étape de plus, et pas des moindres, dans une carrière déjà bien lancée. Et qui ne demande qu’à décoller vers les plus hauts des sommets.