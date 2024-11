Marseille, Lausanne, Shanghai, Macau, Manama. Mis à part un week-end loupé à Amsterdam, l’équipe de 3×3 Paris a joué une finale dans chacun des Masters qu’elle a disputé cette saison. Nouvelle défaite en finale aujourd’hui, mais la déception ne doit pas occulter l’exceptionnelle constance de l’équipe au plus haut niveau mondial.

On se disait que la complémentarité parfaite entre leurs quatre coupes de cheveux suffirait à les envoyez sur le toit de la planète 3×3 aujourd’hui, mais Jules Rambaut, Paul Djoko, Franck Seguela et Hugo Suhard sont tombés sur un os en finale, un sosie de Jérôme Commandeur avec des muscles en plus. Le Lettton Lasmanis avait toujours en travers de la gorge la défaite à la Concorde cet été, on le sait, et c’est finalement son collègue Zhenuan Liu qui nous a rappelé sur le gong combien le 3×3 était un sport à la fois terriblement beau et terriblement cruel. Une énorme tomate avec la planche pour donner la victoire 22-20 à la formation de Chongming, sa première dans un Masters, et cette finale pourtant bien partie s’est donc soldée de la pire des manières pour les Worlds Apart du 3×3 français.

Une finale de plus qui assoit définitivement la place de 3×3 Paris dans le Top 12 mondial, et donc leur présence le 22 novembre prochain à Hong Kong pour l’étape finale du circuit. Avant cela le J, le F et le P seront rejoint par le A (Alex Vialaret) la semaine prochaine pour le Masters de Neom, tournoi ultra relevé mais qui servira d’avant-dernière répétition avant le firework de Hong Kong.

Aux quatre coins du monde ces messieurs continuent en tout cas de nous ambiancer, au cœur d’une année 2024 décidément historique pour la discipline en France.