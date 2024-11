Stephen Curry de retour ce lundi face aux Wizards ?

Touché à la cheville depuis le début de semaine, Stephen Curry ne devrait pas tarder à faire son retour sur les parquets. Le meneur a repris l’entrainement et s’il est forfait pour le match de ce soir face aux Rockets, il se pourrait qu’il soit de la partie ce lundi face aux Wizards.

Avec la blessure de Stephen Curry, on était un peu inquiet pour la compétitivité des Warriors à court terme. Le groupe de Steve Kerr a plutôt prouvé qu’il avait de la ressource en battant deux fois de suite les Pelicans sans le Chef. Ce soir, ça sera un autre morceau car les Dubs sont de visite à Houston pour y défier les Rockets. Un match auquel ne participera pas Curry. Selon Anthony Slater de The Athletic, le double MVP a participé à une partie de l’entrainement des Warriors à Houston mais il restera en civil au Toyota Center.

Réévalué ce dimanche, Stephen Curry pourrait, si ses progrès se confirment, être déclaré apte pour le déplacement de Golden State du côté de Washington ce lundi soir, pour y défier les Wizards de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr.

Steph Curry will participate in parts of practice tonight in Houston, I’m told. Starting now. Out tomorrow. But re-evaluated on Sunday. Sounds like he could theoretically return on Monday at Wizards.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) November 1, 2024

Alors qu’il attaque sa 16ème saison en NBA, Steph Curry reste le patron des Warriors. Sur les trois premiers matchs de la saison, il tournait à 18 points, 5 rebonds et quasiment 7 passes de moyenne. Des chiffres au scoring qui devraient vite grimper tant le Splash Brother est facile à longue distance. Et si son premier carton de la saison arrivait ce lundi à Washington face à son vieux pote Jordan Poole ?

Source texte : The Athletic