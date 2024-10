Touché à la cheville la nuit dernière face aux Clippers, Stephen Curry semble avoir évité le pire. Il ratera néanmoins les prochains matchs de Golden State cette semaine.

Si l’on en croit l’insider Shams Charania ainsi que le communiqué des Warriors, Curry souffre officiellement d’un bobo au tendon péronier (extérieur de la cheville) et sera réévalué ce vendredi. Aucun dommage structurel n’a heureusement été révélé lors de l’IRM passée aujourd’hui. Et ça, c’est quand même une sacrée bonne nouvelle quand on connaît l’historique de Curry concernant les blessures à la cheville.

Bon…!

Déjà y’a le pire qui peut être évité, réévaluation de Stephen Curry en fin de semaine et de là les Warriors verront comment faire. https://t.co/Fg9QkMFbgX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Si on espère que Stephen Curry retrouvera rapidement les parquets, les Warriors vont devoir se débrouiller sans lui au moins jusqu’à ce week-end. D’ici là, Golden State va affronter les New Orleans Pelicans à deux reprises (mardi et mercredi) à la maison. Les Warriors se déplaceront ensuite à Houston samedi, avant de jouer à Washington en début de semaine prochaine.

Le coach Steve Kerr et ses joueurs devront limiter la casse sans Steph, eux qui sont tombés pour la première fois de la saison hier face aux Clippers. On surveillera attentivement le cinq de départ de Golden State face aux Pels pour voir qui sera intégré parmi les titulaires. Brandin Podziemski ? Gary Payton II ? Quelqu’un d’autre ? Ce qui est sûr, c’est que ce ne sera pas De’Anthony Melton, qui doit également s’absenter jusqu’à vendredi minimum à cause d’un pépin au dos.

Sources texte : Shams Charania / Warriors

