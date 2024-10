Jay Huff obtient un nouveau contrat de quatre ans aux Grizzlies

En contrat two-way avec les Grizzlies, Jay Huff cartonne en ce début de saison avec Memphis. Il cartonne tellement que la franchise du Tennessee vient de lui filer un vrai contrat NBA !

D’après l’insider Shams Charania (ESPN), l’intérieur de 27 ans a en effet obtenu un deal sur quatre ans avec les Grizzlies. Les détails de ce dernier n’ont pas été révélés, mais c’est clairement une belle récompense pour celui qui évoluait jusqu’alors sous un contrat two-way, souvent synonyme d’allers-retours avec la G League.

Je suis TRÈS TRÈS FIER de vous annoncer ma signature long terme chez les Grizzlies !! 🙏🙏🙏😈😈😈

Beaucoup de travail et de détermination enfin récompensé, prêt à tout donner pour Memphis sur 4 ans !!

Lets go @memgrizz !! 😤💪 https://t.co/hzaxZnHHXs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Une récompense clairement méritée pour Jay Huff, qui a profité du début de saison des Grizzlies et l’absence de Jaren Jackson Jr. pour se montrer : trois matchs, 13 points, 3,3 rebonds et 1,7 contre de moyenne en 19 minutes (sortie de banc), le tout à 63,6% au tir dont 57,1% à 3-points. Difficile de faire plus efficace que ça.

De l’efficacité, de la productivité, et même du spectacle. Lors de la dernière sortie des Grizzlies face au Magic, Jay Huff s’est fait plaisir en lâchant de la grosse bâche et deux dunks renversés qui ont enflammé le public du FedExForum !

Pas de doute, ce gars-là a tout pour devenir le nouveau chouchou des fans de Memphis, mais surtout un membre qui compte dans la rotation intérieure de Taylor Jenkins.

__________

Source texte : Shams Charania