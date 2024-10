Un homme avec des enfants. Goliath sans David pour l’arrêter. Un tacos cinq viandes face à un mauvais estomac. Paolo Banchero a marché sur les Indiana Pacers et réalisé sa plus belle performance depuis son arrivée en NBA. 50 points (career-high) 13 rebonds, 9 passes décisives et la victoire au bout, 119 à 115.

Une première mi-temps hors du temps. Pendant 24 minutes, Paolo Banchero n’a pas pris la moindre mauvaise décision et a dominé chaque adversaire sur sa route. Pascal Siakam ? Un plot. Obi Toppin ? Un marchepied ? Rick Carlisle ? Un essuie-tout. Plus rapide, plus puissant, plus létal et pourtant plus altruiste, l’Italo-Américain a servi tout le menu : primi, secondi, dolci.

Une cadence infernale que même les Community Managers du Magic ont assumé ne pas pouvoir suivre.

admin can simply not keep up with Paolo highlights rn

Au moment du retour aux vestiaires, l’ailier-fort compte déjà 37 points (record de franchise égalé), 7 rebonds et 6 passes décisives à 13/17 au tir et 8/9 aux lancers. Le tout, en 19 minutes et sans aucune perte de balle. En Floride, on appelle ça une masterclass, en Toscane … pareil. C’est bien simple, la compilation de sa première mi-temps dure trois minutes (et sans ralentis)!

here are the first half highlights u ordered

Il y a quelques jours, Barack Obama affirmait à Tyrese Haliburton que les Indiana Pacers devaient améliorer leur défense, des mots avec une forte résonance, mais pas autant que les actions de Paolo Banchero. Cheveux au vent, le garçon n’avait pas terminé sa mission.

Pourtant le troisième quart-temps n’est pas de la même facture, aussi bien individuellement que collectivement. L’ailier-fort rentre un lancer et … c’est tout et alors que le Magic menait de 14 points à ma pause, un 39-22 pour les Pacers relance les visiteurs.

Mais en fin de match, le prince redevient roi. Avec des moves magnifiques dans la raquette, du sang-froid sur la ligne des lancers et des belles qualités à la passe, “P5” permet à son équipe de réaliser le come-back, même si c’est un énorme shoot d’Anthony Black qui scelle la victoire.

WHAT A GAME IN ORLANDO 🍿

Anthony Black drills the 3 to break the tie at 115!

Magic at the FT line with 9.5 remaining on NBA League Pass:

50 points (première fois qu’un joueur du Magic le fait depuis octobre 2004), 13 rebonds et 9 passes décisives. Une performance lunaire qui aurait pu rentrer encore plus dans le livre des records de la NBA puisqu’avec une assist en plus, il serait devenu le huitième joueur de l’histoire à faire un triple-double avec une telle marque au scoring.

Most points scored by a Magic player in a game:

1.) Tracy McGrady (62): 3/10/04

2.) Shaquille O'Neal (53): 4/20/94

3.) Tracy McGrady (52): 2/21/03

4.) Tracy McGrady (51): 11/14/03

T5.) Tracy McGrady (50): 3/8/02

T5.) Nick Anderson (50): 4/23/93

T5.) Paolo Banchero (50): 10/28/24

PAOLO BANCHERO EST UNE SUPERSTAR !! ⭐️⭐️⭐️⭐️

50 POINTS

13 REBONDS

9 PASSES

2 CONTRES

1 INTERCEPTION

16/26 AU TIR 😳

3/9 À TROIS POINTS

15/22 AUX LANCERS

UN BULLDOZER HUMAIN A ROULÉ SUR INDIANA !! 🚂🚂🚂

Avec une superstar à ce niveau, le Magic peut viser très très haut !