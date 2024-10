Sans Stephen Curry, comment survivre à Golden State ?

C’est la mauvaise nouvelle de la fin de semaine côté Warriors, la blessure à la cheville de Stephen Curry. C’est une véritable zone d’ombre qui se dresse sur Golden State. À Steve Kerr de trouver des solutions.

Les options extérieures

Combler l’absence de Stephen Curry, sur le plan offensif, c’est impossible et personne ne dira le contraire. Des solutions vont devoir être trouvées parce que le quadruple champion NBA pourrait manquer plusieurs rencontres comme le rapporte Kendra Andrews.

Face à cette blessure, certains joueurs ont le potentiel pour minimiser, dans une moindre mesure, l’absence du Chef à savoir Buddy Hield et Brandin Podziemski. Les deux joueurs traversent néanmoins un début de saison radicalement différent.

Buddy Hield est comme un poisson dans l’eau à Golden State. Il s’est fondu à la perfection dans l’effectif des Dubs et a déjà pris feu avec 27 points en 20 minutes face au Jazz.

Buddy Hield aurait dû jouer toute sa vie en sortie de banc à Golden State.

Elle est là ma hot take.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024

Pour Brandin Podziemski, c’est un peu plus compliqué. Beaucoup d’attentes ont été placées en lui après le départ de Klay Thompson et au bout de trois matchs, force est de constater qu’on n’y est pas.

Durant l’intersaison, Pod’ annonçait qu’il allait devoir prendre 8 à 10 tirs à 3-points par match. Au terme de trois rencontres, les calculs ne sont pas bons et le sophomore ne prend que 4,5 tirs derrière l’arc. Un mal pour un bien parce qu’il n’a converti qu’une seule de ses 14 tentatives.

Si Brandin ne sort pas la tête de l’eau en l’absence de Stephen Curry, les Warriors peuvent se retrouver face à quelques galères sur les lignes extérieures.

Une répartition du scoring plus collective

Si Stephen Curry ne faisait pas un démarrage sur les chapeaux de roue, certains de ses copains se sont bien montrés. Andrew Wiggins a bien failli voler le show face aux Clippers du haut de ses 29 points. AW a tout intérêt à maintenir ce niveau de jeu pendant que le Chef est absent.

Steve Kerr va devoir répondre à une question : qui est l’option numéro 1 quand Steph’ n’est pas là et donc qui est l’option numéro 2 de son effectif ?

Depuis plus de dix ans, la question ne se posait pas. Curry était l’option numéro 1 et Klay Thompson la véritable option numéro 2. Cette idée a connu quelques chamboulements lors du passage de Kevin Durant, mais dans ce cas, c’était clairement un problème de riche.

Suite au départ de Klay, les cartes sont redistribuées et les solutions nombreuses. La blessure de Curry peut justement permettre à Steve Kerr de voir qui a les épaules pour porter les Warriors quand la superstar n’est pas là.

Une véritable phase de tests à venir

Justement, la phase de tests, c’est maintenant. On s’est enflammé face aux larges victoires contre le Jazz et les Blazers alors qu’en réalité, si on aligne la rédac’ de TrashTalk face à ces deux équipes, il y a moyen de faire un coup.

Lors de la dernière rencontre contre les Clippers a prouvé que, dès qu’il y a eu un peu d’adversité, c’est tout de suite plus compliqué.

Dans les prochains jours, le calendrier de Golden State se corse avec une double réception des Pelicans avant de partir pour un road trip de cinq matchs avec des adversaires comme Boston ou OKC. Si on espère que Stephen Curry va revenir durant cette période, cet enchaînement de matchs va être un excellent test pour voir ce que vaut (vraiment) ce collectif de Golden State.

Si en l’absence du Chef, le groupe s’écroule, cela ne sera très clairement pas de bon augure pour la saison à venir. Attention, on ne dit pas que les Warriors doivent retourner Boston sans Curry, on dit que des joueurs dans ce groupe doivent se montrer en l’absence de la superstar. Sinon, la thèse de la Curry-dépendance sera plus que jamais sur la table à San Francisco.

Source texte : ESPN