Il est là, ce premier affrontement entre les picks 1 et 2 de la dernière Draft NBA. Cette nuit (0h30), les Wizards se déplacent chez les Hawks à Atlanta, l’occasion de voir se chamailler pour la première fois en NBA quelques têtes que l’on connaît bien. Leurs noms ? Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le premier duel entre deux des lottery picks français de la Draft 2024, avait un peu déçu. Il y a quelques jours, les Hawks affrontaient les Hornets dans ce qui pouvait s’apparenter à un match dans le match, entre Zaccharie Risacher d’un côté, et Tidjane Salaün de l’autre.

Seulement voilà, le dernier cité n’est même pas rentré en jeu malgré les bonnes choses montrées en pré-saison. De quoi nous faire tirer la tronche pendant un petit moment. Mais bon, tout cela est désormais derrière, et la magie de la NBA nous propose déjà un nouvel affrontement Franco-Français. On garde toujours Zacch, mais cette fois face à lui, Alexandre Sarr, le pivot des Washington Wizards.

Oui, oui, oui… !

Les deux premiers picks de la #NBADraft 2024 sont deux joueurs frenchies

Zaccharie Risacher & Alexandre Sarr

INCROYABLE.

Bravo messieurs 🇫🇷🇫🇷#NBADraft pic.twitter.com/YYTap5IQAy

— NBA France (@NBAFRANCE) June 27, 2024

Du lourd, du très lourd même, puisqu’on parle tout simplement des deux premiers choix de la dernière Draft. Deux garçons très jeunes (19 ans), mais qui commencent doucement à montrer ce qu’ils savent faire dans la Grande Ligue. L’ailier des Hawks a d’ailleurs connu sa première titularisation en NBA la nuit dernière face au Thunder, l’occasion d’envoyer 13 points et 6 rebonds. Propre, tout autant, d’ailleurs, que le dernier match en date d’Alexandre Sarr. Pour sa deuxième sortie officielle sous le maillot des Wizards, le pivot a compilé… 12 points et 6 rebonds face aux Cavaliers.

Même dans les stats, ces deux-là ne se lâchent pas. Ceux qui s’affrontaient déjà sur les parquets à l’âge ado vont désormais le faire dans la Grande Ligue. Comme quoi, des terrains de Voiron à ceux de la NBA, il n’y a qu’un pas. Selon les trajectoires des deux pépites tricolores cette saison, ce match pourrait aussi compter lourd pour la course au Rookie de l’année.

“On a commencé à s’affronter lorsqu’on avait 13 ans”

“Aujourd’hui on est là au sommet de New York”

Alexandre Sarr & Zaccharie Risacher! 🇫🇷#NBADraft

27.06 – 2H00 sur @beINSPORTS_FR pic.twitter.com/gHHztxg69U

— NBA France (@NBAFRANCE) June 25, 2024

Mais si ce Atlanta – Washington pourrait être le théâtre du second acte du duel Sarr / Risacher, que mène pour le moment le pivot des Sorciers grâce à sa victoire en Summer League, il devrait également nous permettre d’observer un autre Français de DC, très bon depuis le début de saison. Un garçon qui vient tout juste de poser son career-high contre les Cavs, un certain Bilal Coulibaly. Car oui, difficile de passer à côté de l’ailier, qui semble avoir encore progressé, et dont la seule limite pourrait bien être le ciel.

On n’aurait probablement pas dit ça l’an passé, mais ce Hawks – Wizards est quand même une bonne raison de rester éveillé. Rendez-vous à 0h30 !