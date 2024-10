Zaccharie Risacher : 13 points pour sa première titularisation chez les Hawks !

Titularisé pour la première fois de la saison avec les Hawks (face au Thunder), Zaccharie Risacher a réalisé un match bien sympathique des deux côtés du terrain : 13 points (6/12 au tir), 6 rebonds, 2 passes, 1 interception. Une performance qui doit mettre le rookie tricolore en confiance, car il n’y a pas grand chose à jeter. On en veut désormais plus !

De’Andre Hunter absent pour cause de blessure, c’est une voie royale vers la première titularisation qui attend Zaccharie Risacher à Oklahoma City. Information confirmée sur les coups de 22h30, c’est la petite teuf dans nos esprits de fans français. Petite seulement, car ce statut implique une responsabilité : celle de ne pas décevoir, celle d’assumer. Et Zaccharie Risacher ne s’est pas dérobé.

🚨 BREAKING : ZACCHARIE RISACHER TITULAIRE CE SOIR CONTRE OKC !!

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

Une belle entame, des tirs primés et de la défense intense qui pose souci à ses adversaires : le premier choix de Draft a fait du premier choix de Draft dans le texte, et c’est beau. Quin Snyder avance progressivement, il sait ce qu’il veut faire avec son jeune talent et lui laisse la plateforme la plus large possible pour qu’il puisse se frotter aux meilleurs. On valide.

Zaccharie qui drive sur Dort et le petit jumper ❤️ pic.twitter.com/Db6owevwpk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Déjà 27 minutes pour son troisième match, Zacch’ est en plus une éponge qui absorbe tout ce qu’on lui donne. L’expérience s’engrange, et le garçon se fait autant remarquer par ses efforts défensifs que par son attaque. Quand on sait toutes ses compétences offensives, on ne peut que se régaler de le voir s’épanouir dans le domaine qui fait principalement gagner du temps de jeu. Le reste viendra avec le temps, bien qu’on imagine que cela se fasse rapidement vu le profil. On clique, on reclique encore et encore !

Opposé au Z, Ousmane Dieng. Envoyé au charbon en début de rencontre, le Français du Thunder termine avec 5 points, 1 rebonds à 2/4 au tir en 8 minutes. Pour Risacher, rendez-vous demain à la maison, contre les Wizards de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr !