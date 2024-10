Les Bucks corrigés à Brooklyn (115-102) : bien moche, inquiétant ?

Après avoir chuté face à des Bulls très concernés à la maison en début de weekend, les Bucks devaient se racheter face aux Nets. Un adversaire qui cherche uniquement à compiler les défaites, mais une belle (et surprendre) exception a été faite. En même temps, Milwaukee a donné le bâton pour se faire cogner. Attention, mauvais message envoyé.

Est-ce qu’ils avaient la flemme ? Peut-être. Est-ce que le rythme de début de saison tarde à arriver dans le groupe ? Ce n’est pas impossible, mais ce n’est pas une excuse. Il est des adversaires contre qui l’idée même de perdre est interdite. Cette saison, les Nets font partie de cette liste. Et pourtant, au terme d’une partie jouée sans grande conviction, Milwaukee a perdu.

Deux bouses de suite envoyées par les Bucks.

Tabassage à domicile par des Bulls d’une efficacité rare à trois points

Tabassage à l’extérieur par des Nets mieux préparés défensivement et qui jouent sérieusement 48 minutes

C’est tôt, y’a du boulot, c’était bien à Philly, faut se…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Alors, avant de parler des raisons de la défaite plus en détail, on va de suite dédicacer Brooklyn : basket déroulé avec sérieux, envie de gagner et de faire plaisir au public. Le projet Cooper Flagg tire momentanément la gueule, mais ce genre de victoire met un peu de sel dans l’assiette de cailloux que sera cette régulière 2024-25 sur le plan sportif. Congrats.

Les 3 premiers matchs de Cam Thomas ?

36 points

24 points

32 points

Il va tourner à 30 points par match et personne sera étonné.

C’est un seau = he’s a bucket 🪣

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Maintenant, retour au sujet : les Bucks. Une première mi-temps marqué par de belles séquences défensives… et c’est à peu près tout. En attaque, c’est aussi animé qu’une partie de bridge en maison de retraite, aucune envie de se battre pour gratter les ballons. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard n’ont absolument pas surnagé individuellement, et peut-être qu’ils portent majoritairement les maux du match de ce soir. 22 points pour l’un, 21 pour l’autre… mais aucune âme insufflée au jeu. La stat’ du match ? 18 pertes de balles, malheureusement symptomatique.

Alors oui, c’est le début de la saison, ça ne veut “rien dire”. Mais, car il faut bien replacer cela dans un cadre plus global. Ces Bucks sont attendus. Ils ont gagné le titre. Ils ont aussi échoué, ces deux dernières saisons. En portant le message d’être les premiers fautifs et d’avoir conscience du travail à effectuer pour revenir au plus haut niveau passé le printemps. Ce que l’on note là, c’est qu’avant même de parler technique, va falloir causer envie. Demain soir, à 0h30, c’est à Boston que les Daims joueront.

Et avec la même intensité, ça risque de tourner à la turbo-déculottée. Réaction attendue, et pas un semblant de.