Highlights : les 45 points de Tyrese Maxey face aux Pacers

Les Pacers ont subi ce dimanche soir la loi de Tyrese Maxey. Sans Joel Embiid, sans Paul George, les Sixers se sont reposés sur le meneur, et ça donne un beau feu d’artifice offensif. 45 points, 4 rebonds, 4 passes, 1 interception, 2 contres à 14/32 au tir, monsieur s’est fait plaisir et a fait plaisir.

Plan de jeu : filer la balle à Maxey, et le laisser cuisiner tranquillement en sirotant une menthe à l’eau. En l’occurence, le meneur des Sixers a plutôt mangé du maïs, pour coller un poil mieux à l’adversaire du soir. Philadelphie avait absolument besoin d’un succès pour enfin lancer sa saison, c’est chose faite par un Maxey qui a mené les opérations dans le match puis envoyé un tir à 3-points important lors de la prolongation.

Tyrese Maxey ERUPTS for 45 points to give the @sixers their first win of the season! 🔔 pic.twitter.com/vo5tjeu9m5

— NBA (@NBA) October 27, 2024

En attendant le début de saison des deux autres stars des Sixers, compter sur un Maxey tout feu tout flamme est un avantage clair. Et une fois l’effectif au complet, il devra continuer à maintenir ce niveau de dangerosité.