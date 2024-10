On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Pour le premier SNL de la saison 2024-25, les Pacers ont été surpris à domicile par des Sixers sans Joel Embiid ni Paul George, un bon gros choke à mettre à l’actif de Tyrese Haliburton et Indiana.

# Indiana Pacers

Myles Turner (5,5) : il fait partie des derniers à n’avoir joué que dans une seule franchise. Les 500 Myles d’Indianapolis ont pas mal de consommation et un gros kilométrage au compteur, mais il y a eu une panne sèche aux lancers-francs, au pire des moments. Plutôt Afida Turner que Myles Turner en gros.

Pascal Siakam (6,5) : à 30 ans, Spicy-P envoie toujours des shoots et de la défense avec sérieux, et s’adapte pour être utile dans n’importe quel contexte. A 31 ans, le rédacteur de cet article s’est bloqué le dos en célébrant un but du LOSC. Pas les mêmes destinées non.

Aaron Nesmith (5,5) : le bonus de la nuit est clairement pour lui. Il a escaladé Kelly Oubre Jr., avec un tel nom de famille, nul doute que le créateur de ce sport doit être fier.

Andrew Nembhard (4,5) : maladroit au tir, il a compensé avec du playmaking et plein d’autres choses qui ne se voient pas, en plus d’une défense bien collante. Andrew Malabar.

Tyrese Haliburton (5,5) : il a sorti un shoot de zinzin pour arracher la prolongation, mais les gens ne vont retenir que ses lancers-francs ratés en prolongation et ses ballons perdus en fin de temps réglementaire. Viry-Châtillon VS Sucy en Brie.

Bennedict Mathurin (4,5) : il a vu des mecs avec des disqueuses à la mi-temps, il s’est peut-être dit que c’était journée bricolage. Benn a donc construit pas mal d’immeubles ce soir.

Obi Toppin (6) : parce qu’un match NBA sans de grosses envolées de la part d’Obi Toppin n’est pas véritablement un match NBA. Top 1 sur Fortnite, mais défait ce soir par Philly.

T.J. McConnell (6) : ceci est un message d’espoir pour tous, même avec une dégaine de prof de Physique-Chimie, il est possible de devenir un basketteur ultra complet, adoré par les fans et très utile à une équipe. TJMC en est la preuve.

Isaiah Jackson (5) : pas très en vue sur ce game, le fils de Jack ressemblait plus à celui de Jack Lang qu’à celui de Jack Sparrow.

Jarace Walker (4) : 4 petites minutes à se mettre sous la dent sur ce match. Pas aujourd’hui qu’il fera décoller sa carrière NBA.

Ben Sheppard (6) : très solide à distance, il a fait beaucoup de bien à son équipe, le tout avec une sacrée moustache. Un match à l’ancienne, de la part d’un jeune potentiel ayant une dégaine à l’ancienne.

# Philadelphia Sixers

Andre Drummond (6,5) : dans le game depuis plus d’une décennie maintenant, il a parfois été décrié voire raillé pour sa production et ses moufles qu’il enfile avant d’entrer sur le terrain. Mais ce soir, l’ancien a répondu présent avec des masterclass défensives et un chantier sous les panneaux. Andre_Drummond_Mixtape_VS_Pacers_271024.mp4.

Caleb Martin (5,5) : très sérieux pendant tout le match, il a quand même débranché ses prises électriques au plus mauvais moment en faisant faute sur Tyrese Haliburton dans le bonus. Fair-play, le meneur viande ses deux lancers en fin de match. A l’aide Martin.

Kelly Oubre Jr. (4) : ok, il met ses points, mais il a vendangé pas mal de tirs et s’est même fait imprimer la marque du ballon sur le front par Aaron Nesmith. Il pourra se consoler en se disant qu’il a toujours passé une meilleure soirée que les supporters de l’OM.

Kyle Lowry (4,5) : il a démocratisé les gros shorts avant l’arrivée de Yabu, mais ce soir, il n’a pas été beaucoup en vue. Un figurant dans un clip de rap.

Tyrese Maxey (7,5) : cette victoire est clairement pour lui. Sans JoJo et PG13, il a eu le cheat code des munitions illimitées, et s’en est servi pour envoyer 45 points. Et même si les pourcentages auraient pu être plus propres, ils ont déjà une allure plus fière que la statue de Dwyane Wade.

Eric Gordon (6,5) : très gros début de match de sa part, puis il s’est un peu calmé. A l’aise au scoring, il est encore et toujours le premier joueur sans cou de l’histoire de la NBA.

K.J. Martin (5,5) : un bon petit rendement en sortie de banc et une belle efficacité. S’il n’aura probablement pas la carrière de son père, il n’a pas non plus son tatouage de bisou dans le cou, et ça c’est cool.

Guerschon Yabusele (5,5) : pas en réussite sur ses shoots, et parfois dépassé par la vivacité d’Obi Toppin, il a compensé par une agressivité de tous les instants et un gros hustle dans la peinture. L’Ours Dansant était plutôt en mode Kuma sur Tekken.

Jared McCain (4) : 17 minutes passées sur le parquet, -16 de différentiel pendant sa présence. La même température qu’un sachet de patates surgelées. Il s’est bien adapté à son blaze comme on dit.

Le meilleur Tyrese ce soir sur le terrain, c’était Maxey, bien évidemment. Allez, on vous laisse et on vous retrouve la semaine prochaine pour une opposition entre Pistons et Nets qui s’annonce bien vomitive.