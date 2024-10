La statue officielle de Dwyane Wade a été révélée à Miami !

C’était un moment hyper attendu à Miami : la révélation de la statue de Dwyane Wade devant le Kaseya Center, la salle du Heat. Comme prévu, l’émotion était au rendez-vous… même si la statue en question a provoqué de nombreuses réactions pas très glorieuses.

Entouré de sa famille, Dwyane Wade a écouté les speechs d’Udonis Haslem, de Pat Riley et de son fils Zaire avant de prendre lui-même la parole, devant la statue qui l’immortalise désormais devant l’entrée de la salle du Miami Heat.

“THIS IS MY HOUSE !”

C’est finalement la célébration de Dwyane Wade un soir de mars 2009, quand il est monté sur la table de marque après un incroyable buzzer-beater face aux Chicago Bulls, qui a servi d’inspiration à cette statue. Jusque-là tout va bien, car c’est un moment qui restera gravé pour toujours dans la mémoire des fans de Flash et du Heat, et qui rappelle à tout le monde que la salle de Miami sera pour toujours la maison de D-Wade.

Le souci, vous l’avez sans doute remarqué, c’est qu’on a du mal à… reconnaître Dwyane Wade. Et ça, pour une statue en bronze qui restera à jamais devant la salle du Heat, c’est un peu problématique.

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont fait part de leur incompréhension devant cette œuvre qui – contrairement au joueur qu’elle est censée représenter – n’entrera pas au Hall of Fame des plus belles statues de joueurs NBA.

Mais au final, cela reste forcément un moment historique pour Dwyane Wade et l’ensemble de la franchise du Miami Heat. Flash est le premier joueur du Heat à posséder sa propre statue, rien de plus normal pour le plus grand basketteur de l’histoire de l’équipe floridienne.

