Ce dimanche 27 octobre, Dwyane Wade sera officiellement immortalisé devant le Kaseya Center à Miami. La statue du plus grand joueur de l’histoire de la franchise du Heat sera en effet dévoilé à partir de 17h heure locale (22h en France).

Juste devant l’entrée du Kaseya Center, au sommet des escaliers menant à la salle du Miami Heat, on peut actuellement apercevoir une très grande boîte recouverte d’un drap noir. En dessous, il y a la nouvelle statue de Dwyane Wade, réalisée par les sculpteurs Oscar León et Omri Amrany.

Sculptors preview Dwyane Wade statue set to be unveiled Sunday at Kaseya Center https://t.co/W44UxYJAPE via @wsvn

— 3030 (@jose3030) October 27, 2024

C’est donc ce dimanche, en fin d’après-midi à Miami et en fin de soirée chez nous en France, que Dwyane Wade entrera dans le cercle des légendes NBA possédant leur propre statue.

Rien de plus normal pour celui qui est considéré à juste titre comme le GOAT du Miami Heat, remportant notamment trois titres de champion avec l’équipe qui l’a drafté en 2003, et possédant d’innombrables records de franchise. Déjà honoré à travers une rue à son nom (et même un comté, aka Wade County) et un maillot retiré au sommet du Kaseya Center, D-Wade aura droit désormais au plus grand des honneurs.

Reste à voir à quoi ressemblera cette statue : est-ce qu’elle est inspirée de la célébration de D-Wade en mode “This Is My House” ? Est-ce qu’elle est inspirée d’un dunk de Flash dans ses jeunes années ? Ou tout autre chose ? Réponse dans les heures à venir. Les sculpteurs, auteurs (entre autres) de la statue de Michael Jordan à Chicago, ont néanmoins lâché un petit indice :

“On a essayé d’éliminer la gravité. D’une certaine manière, l’objectif était de vous donner le sentiment de voir une personne en l’air.” – Omri Amrany

We know you’ve been waiting for this outside of Kaseya Center 🤩 pic.twitter.com/Xzyl32HaDP

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 24, 2024

Quelques jours après la célébration du nouveau parquet de Pat Riley, c’est au tour de Dwyane Wade d’avoir son moment de gloire, lui qui sera également honoré à la mi-temps du match Heat – Pistons lundi soir. Sachez que D-Wade a participé à la création de la statue, et qu’il ne pourra donc pas faire le mec surpris au moment où cette dernière sera dévoilée. La cérémonie de ce soir sera en plus accompagnée d’un mini-concert de Rick Ross, légendaire rappeur de Miami. Et l’ensemble de l’effectif actuel du Heat devrait répondre présent.

Bref, le moment s’annonce magique pour les fans du Miami Heat, qui pourront suivre la cérémonie sur place ou à travers la chaîne YouTube du Heat (22h heure française).

We can’t show you the statue just yet… but tune in to our YouTube live stream Sunday at 5pm to see it with us for the first time! pic.twitter.com/qSqLyNpTrA

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 25, 2024

Sources texte : Miami Heat, wsvn.com