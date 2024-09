Le Heat dévoilera la statue de Dwyane Wade le 27 octobre !

Meilleur joueur de l’histoire de la franchise de Miami, Dwyane Wade va faire partie de ces légendes NBA qui sont immortalisées par une statue. C’est prévu pour le 27 octobre.

En janvier dernier, Pat Riley avait annoncé à D-Wade qu’il aura droit à sa statue devant la salle du Heat. Restait à connaître la date exacte. Celle-ci vient d’être annoncée par la franchise floridienne.

Our franchise GOAT getting basketball's ultimate honor. Be here when the @DwyaneWade statue is officially unveiled 🔥



— Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 12, 2024

Le Heat a indiqué que la cérémonie aura lieu le 27 octobre prochain au Kaseya Center. Le lendemain, lors de la réception des Pistons (troisième match de la saison régulière), Dwyane Wade sera honoré à la mi-temps lors de la “statue night”.

Cette statue, c’est l’honneur ultime pour D-Wade, qui possède déjà un… statut de Hall of Famer et son maillot retiré au sommet de la salle de Miami.

MÉRITÉ !! 🔥🔥🔥

Meilleur joueur de l’histoire de la franchise, 3 titres NBA, une perf’ légendaire lors des Finales 2006, et sans lui pas de Shaq ni de Heatles à Miami.

Reste à deviner la gueule de la statue. Pour moi ? C'est la pose « This is my house » qu'on voit en dessous.

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) September 12, 2024

Celui qui était surnommé Flash fait partie de ces rares joueurs qui symbolisent véritablement une franchise. Pour toujours, il y aura un avant et un après Dwyane Wade à Miami.

Arrivé en Floride au sein de la légendaire classe de Draft 2003, Wade a apporté un premier titre NBA au Heat à travers une performance légendaire lors des Finales NBA 2006, en compagnie de Shaquille O’Neal. Il a ensuite remporté deux titres supplémentaires en 2012 et 2013 aux côtés de LeBron James et Chris Bosh. Ces trois bannières de champion (en cinq Finales NBA) n’auraient jamais existé sans Dwyane Wade, à l’origine de l’arrivée de Shaq en Floride puis de la formation des Heatles en 2010. Pas un hasard si Miami-Dade County est parfois surnommé Wade County.

Jouant sous les couleurs du Heat de 2003 à 2016 puis entre 2018 et 2019 pour terminer sa carrière, D-Wade a apporté d’innombrables moments inoubliables à la fanbase de Miami. Reste à voir lequel sera retenu pour en faire la statue…

Source texte : Miami Heat





— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) September 12, 2024