Après une saison rookie prometteuse, A.J. Griffin a complètement disparu des radars et a même été transféré à Houston par les Hawks cet été. On apprend désormais qu’il pourrait déjà – à 21 ans – mettre fin à sa carrière.

Reverra-t-on un jour A.J. Griffin sur un parquet NBA ? Cela n’en prend pas le chemin.

D’après Shams Charania de The Athletic, le 16e choix de la Draft 2022 devrait quitter les Rockets et tout simplement raccrocher les sneakers. Aucune raison officielle n’a pour l’instant été dévoilée.

D’une manière assez surprenante, A.J. Griffin n’a quasiment pas joué lors de sa campagne sophomore (8,6 minutes par match, 20 apparitions) alors que la saison rookie du jeunot fut encourageante. Certes il y a eu quelques pépins physiques mais il y a surtout eu beaucoup de DNP-CD (Did Not Play – Coach’s Decision). Est-ce que cela est lié purement à des raisons basket ou le mal était-il plus profond ? On peut aujourd’hui se poser la question. On se rappelle d’ailleurs que Griffin s’était absenté en décembre dernier pour “raisons personnelles”.

On aura peut-être plus d’informations dans les heures et jours à venir, en tout cas on ne peut qu’espérer une suite plus heureuse pour A.J. Griffin.

