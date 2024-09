Warriors : pas de contrat max pour Jonathan Kuminga

Septième choix de la Draft NBA 2021, Jonathan Kuminga est sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat rookie. Et qui dit dernière année de contrat dit prolongation potentielle. Néanmoins, les Warriors semblent vouloir jouer la carte de la patience.

Jonathan Kuminga décrochera-t-il le pactole avant le début de la saison, comme d’autres de sa classe de draft cet été ? Si l’on en croit les dernières infos de The Athletic, la réponse est non.

L’insider Anthony Slater indique en effet que les Warriors n’ont pour l’instant pas l’intention d’offrir à Kuminga une prolongation de contrat au max. Le jeune ailier de 21 ans est éligible à une extension de 225 millions de dollars sur cinq ans.

The Golden State Warriors are reportedly not interested in offering Jonathan Kuminga a max extension, per @anthonyVslater

“The Warriors aren’t currently prepared to give Kuminga a max extension (like the five-year, $224-million deal Franz Wagner got from the Orlando Magic that… pic.twitter.com/jYk9XXPBfp

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 12, 2024

La position des Warriors est compréhensible, et même logique.

Si le talent de Jonathan Kuminga est réelle, que ses qualités athlétiques sont exceptionnelles, et qu’il reste sur une belle troisième saison NBA (16 points et 5 rebonds de moyenne à 53% au tir), Kuminga a encore pas mal de choses à prouver avant d’être considéré comme un max player. Vous nous direz que ce constat est similaire pour les Cade Cunningham, Evan Mobley, Scottie Barnes ou encore Franz Wagner (joueurs de la Draft 2021 qui ont tous décroché le pactole), mais les situations sont différentes.

Golden State veut moins dépenser que les années passées et les Warriors restent la franchise de Stephen Curry et (à un degré moindre) Draymond Green. Le premier va toucher dans les 60 millions de dollars par an lors des trois prochaines saisons, le second est sous contrat jusqu’en 2027 pour 78 millions au total, et on rappelle que le contrat d’Andrew Wiggins (109 millions sur quatre ans) traîne encore dans les comptes.

The Warriors reportedly haven't made serious progress in extension talks with Jonathan Kuminga or Moses Moody. Story: https://t.co/3B5Ii02Zrt

— Hoops Rumors (@HoopsRumors) September 13, 2024

Tout cela ne veut pas dire que les Warriors ne croient pas en Kuminga et son potentiel.

On rappelle que ce dernier était quasiment considéré comme intouchable dans les discussions de transfert l’an passé, et il fait partie de ceux – avec Brandin Podziemski et Trayce Jackson-Davis – qui peuvent faire monter le plafond des Warriors lors des dernières années de Stephen Curry. Mais Golden State veut en voir plus avant de s’engager financièrement sur le long terme.

Malgré tout son talent et son potentiel, Jonathan Kuminga n’a pas toujours été le joueur le plus régulier. Il a aussi connu des moments de turbulences avec Steve Kerr, et son rôle au sein des Warriors n’est pas encore complètement défini. Vous l’avez compris : la saison à venir s’annonce cruciale pour lui à différents niveaux. S’il veut absolument une extension max, JK devra cartonner.

Kuminga really about to become an All-Star next season 🥹 pic.twitter.com/MIa6P7Gp29

— Snxgz 💫 (@_Snxgz) September 11, 2024

Sachez que les Dubs ne prennent pas vraiment de risques en refusant de le prolonger au maximum, puisque Kuminga sera agent libre restrictif dans un an (Golden State pourra s’aligner sur toutes les offres pour le garder) si aucune extension ne tombe d’ici le début de la saison 2024-25.

Enfin, toujours selon l’insider Anthony Slater, il ne faut pas totalement écarter un scénario dans lequel Kuminga et les Warriors s’entendent sur une prolongation à un montant plus faible lors du mois à venir, genre dans les 30 millions par an. Cela n’en prend pas vraiment le chemin, les négociations peinant à avancer, mais la possibilité existe.

Source texte : The Athletic