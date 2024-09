À l’approche de la fin de la saison régulière en WNBA, l’affiche entre le New York Liberty et les Dallas Wings cette nuit n’avait aucun enjeu, mais elle a permis à Arike Ogunbowale de devenir la meilleure marqueuse de l’histoire des Wings.

Une rencontre à sens unique

Seulement un match au programme de cette nuit de WNBA, une affiche entre le New York Liberty et les Dallas Wings. Une rencontre sans enjeu entre la meilleure équipe de la Ligue et l’avant-dernier pire bilan. Comme prévu, de suspense il n’y a pas eu. Dès la fin de la première mi-temps, le Liberty compte 18 points d’avance derrière une Sabrina Ionescu à 16 points. La guard de la Big Apple n’a pas eu à déployer davantage son talent en seconde période et finit la rencontre à 20 points, 5 rebonds et 6 passes avec une victoire à la clé 99 à 67.

Sab came in HOT out the gate! 🔥@sabrina_i20 is our @Withings Player of the Game! 💪 pic.twitter.com/KtDUdDsGIN

— New York Liberty (@nyliberty) September 13, 2024

Arike Ogunbowale dans l’histoire des Wings

Dans une saison bien morose de la part de Dallas, seule Arike Ogunbowale s’illustre. Déjà élue MVP du All-Star Game après une performance à 34 points, la numéro 24 est devenue la meilleure marqueuse de l’histoire des Wings avec 3 972 points au compteur. Elle dépasse le record précédemment établi par Deanna Nolan, passée par les Wings qui évoluaient alors sous le nom de Detroit Shock entre 2001 et 2009.

HISTORY IN THE MAKING 🌟

Watch the bucket that crowned Arike as the Wings’ all-time scoring leader vs. New York pic.twitter.com/aiTc0aKx40

— WNBA (@WNBA) September 13, 2024

Là où la performance d’Ogunbowale est folle, c’est qu’il lui a fallu quasiment 100 matchs de moins pour faire tomber le record. La guard des Wings l’a fait en 192 rencontres tandis que Nolan en avait eu besoin de 293. C’est bien le symbole d’une WNBA qui ne cesse de s’améliorer au fil des ans.

Si ce record ne fait pas oublier l’horrible saison des Texanes, avant-dernière de la Ligue avec un bilan de 9 victoires pour 28 défaites, il permet cependant de mettre un peu de baume au cœur des fans le temps d’une soirée.

Source texte : WNBA