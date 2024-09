Les Celtics et les Mavericks se sont affrontés il y a quelques mois en Finales NBA. Une affiche inédite, qu’on reverra dans un an selon Jayson Tatum.

Champion NBA pour la première fois en juin dernier, Jayson Tatum fait le tour des plateaux TV. La star des Celtics est notamment passée sur celui de Jimmy Fallon et a donné son prono pour les Finales NBA 2025.

Sans surprise, il a choisi les Celtics à l’Est. Leur adversaire ? Dallas, comme lors des dernières Finales.

“Ce sera un rematch. On jouera encore une fois Dallas.” – Jayson Tatum

“It’s going to be a rematch. We’re going to play Dallas again.”

– Jayson Tatum on the 2025 Finals Matchup

Malgré la course à l’armement menée par les Sixers et les Knicks pour déloger Boston du trône à l’Est, les Celtics restent les grands favoris pour revenir en Finales NBA et même faire le back-to-back. Dans la Conférence Ouest par contre, ça s’annonce indécis. Non pas que les Mavericks sont incapables de retourner sur la plus grande scène, mais il y a eu quelques changements dans leur effectif (départ de Derrick Jones Jr., Josh Green et Tim Hardaway Jr., arrivée de Klay Thompson, Naji Marshall, Quentin Grimes et Spencer Dinwiddie), et puis la concurrence s’annonce complètement folle de ce côté-là des States.

L’avenir nous dira si Jayson Tatum est Nostradamus mais sachez que les rematchs en Finales NBA sont assez rares. Depuis les grandes heures de la rivalité Celtics – Lakers, on n’en a eu que quatre.

Lakers – Pistons en 1988 et 1989

en 1988 et 1989 Bulls – Jazz en 1997 et 1998

en 1997 et 1998 Heat – Spurs en 2013 et 2014

en 2013 et 2014 Warriors – Cavaliers entre 2015 et 2018 (quatre fois de suite)

Dans une NBA qui se tourne de plus en plus vers la parité, difficile d’imaginer la même affiche lors des Finales en juin 2025. Mais avec des talents comme Jayson Tatum, Jaylen Brown, Luka Doncic et Kyrie Irving, rien n’est impossible.

