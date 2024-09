DeMar DeRozan n’a aucune bague. La faute notamment à un LeBron James ultra-dominant à l’époque où l’arrière évoluait à Toronto. Mais selon lui, s’il était resté aux Raptors, DMDR aurait pu ramener le titre à la franchise canadienne comme Kawhi Leonard l’a fait en 2019. Peut-être, mais avec des si on refait le monde.

Kawhi Leonard a été l’homme providentiel de Toronto. La pièce manquante pour ramener le premier titre de l’histoire aux Raptors. Personne ne remet en question les deux affirmations précédentes sauf un joueur : DeMar DeRozan. De passage chez ce très cher et sulfureux Stephen A. Smith, le néo-joueur des Kings a fait part de son ressenti.

“Après l’année précédente (la saison 2017-2018, ndlr.), nous avions juste besoin d’une pièce supplémentaire pour atteindre les sommets. Cette pièce, c’est le départ de LeBron James à l’Ouest. Je n’ai pas eu l’occasion de voir ce qu’il serait arrivé, mais je n’ai aucun doute que l’issue aurait été la même.” – DeMar DeRozan au micro de First Take

“I have no doubt in my mind the same outcome would have happened.”

– DeMar DeRozan on whether the Raptors would have won a championship if they hadn’t traded him for Kawhi Leonard

Sans vouloir manquer de respect à Kawhi et aux autres membres de l’équipe, DMDR estime donc que les Raptors auraient été champions dans tous les cas. Mais rappelons que sur cette campagne 2019, outre l’apport statistique (30 points, 9 rebonds, 4 passes de moyenne) de Leonard, The Klaw a lâché un incroyable buzzer-beater contre les 76ers et un verrouillage en règle de Giannis Antetokounmpo en finale de conf’.

Si le Fun Guy n’était pas venu, est-ce que Toronto aurait soulevé le titre ? Permettez-nous d’en douter.

De LeBronto à Sacramento, il n’y a qu’un pas

Le pire ennemi en carrière de DeMar DeRozan a été LeBron James. Les Raptors se sont cassé les dents trois fois de suite sur les épaules du King, ont même été humiliés (deux sweeps), à tel point que Toronto a été rebaptisé LeBronto. Avec le départ du Chosen One vers Los Angeles à l’été 2018, il est sûr que ça libérait de l’espace et des opportunités pour les autres équipes de l’Est.

Néanmoins, DMDR aurait dû se coltiner les Sixers de Joel Embiid, Ben Simmons et Jimmy Butler, puis les Bucks de Giannis Antetokounmpo qui était la meilleure équipe de saison régulière (60 victoires). Sacré challenge ! Pas sûr non plus que les Raptors de DeMar auraient tapé les Warriors malgré les nombreuses blessures à Golden State.

Ironie de l’histoire, les routes de LeBron et de DeRozan peuvent se croiser à nouveau en Playoffs après l’arrivée de ce dernier aux Kings. L’expert du midrange aura à cœur de se venger des affronts subis à la fin des années 2010, lui qui se voit déjà en finale de conf’. Des ambitions bien optimistes au sein de la terrible Wild Wild West.

DeMar DeRozan has the Kings making the WCF 👀

Source texte : First Take