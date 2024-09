DeMar DeRozan a choisi les Kings pour leur “culture”

Après trois saisons à Chicago, DeMar DeRozan a profité de l’été pour déménager et traverser les États-Unis. Direction Sacramento et ses Kings, une équipe au projet très séduisant selon l’arrière vétéran.

En partance des Bulls, DeMar DeRozan a envisagé plusieurs options cet été : les Lakers et les Clippers de sa ville natale de Los Angeles, le Miami Heat qui était intéressé par ses services, les Sixers de Joel Embiid et Tyrese Maxey, et finalement les Sacramento Kings, qui ont fait le forcing pour le recruter.

Invité sur le podcast de Paul George, DeMar est revenu sur sa décision de rejoindre la capitale californienne via un sign & trade (contrat de trois ans et 74 millions de dollars). Ce qui l’a attiré chez les Kings ? Leur culture.

“Quand j’ai analysé leur équipe, je me suis dit : ils ont de bons joueurs, un grand coach. Je me souviens des deux dernières saisons, je les voyais en train de light the beam et gagner. Ils ont une direction. Vous voulez toujours faire partie d’une franchise qui possède une culture contagieuse et qui veut gagner. Quand j’ai regardé tout ça, j’avais l’impression d’y correspondre.”

Si on nous avait dit il y a encore quelques années qu’une star NBA allait rejoindre les Kings pour leur culture, on ne l’aurait pas cru. Mais les choses changent et Sacramento est redevenu une franchise attrayante depuis l’arrivée du coach Mike Brown (en 2022) et sous l’impulsion du manager Monte McNair.

Les Kings restent sur deux saisons positives, avec 48 et 46 victoires, et ont réussi à briser leur terrible série de saisons sans Playoffs en 2023. Certes Sactown est sorti dès le stade du play-in tournament l’an passé mais les bases restent intéressantes : le duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis est performant, Mike Brown est un entraîneur respecté, le jeune Keegan Murray va continuer à progresser, et avec ça vous avez toute une fanbase qui revit pour soutenir à fond son équipe fétiche. Autant d’éléments qui ont fini par convaincre DeMar DeRozan.

Kings landed DeMar with a little help from The Beam 🔦 pic.twitter.com/v0Qj0lrueL

— Podcast P with Paul George (@PodcastPShow) September 9, 2024

Sortant de deux saisons médiocres sur le plan collectif avec les Bulls, DeMar DeRozan voulait rejoindre une équipe qui gagne, une équipe ambitieuse. Rien de plus normal pour un joueur de 35 ans qui est toujours très productif (24 points par match l’an passé). Son objectif désormais : apporter son expérience, son leadership et son talent aux Kings pour les aider à franchir un cap à l’Ouest.

Le challenge est excitant pour DeMar, qui voudra prouver qu’il peut parfaitement s’intégrer aux côtés de Fox et Sabonis.

