La saison n’a même pas encore commencé que les Lakers voient déjà leur infirmerie se remplir. Christian Wood s’est fait opérer de son genou gauche et sera absent huit semaines.

La grande histoire d’amour entre Christian Wood et l’infirmerie se poursuit.

L’intérieur avait seulement pu jouer 50 matchs la saison passée à cause d’une blessure au genou gauche. Un pépin physique qui lui avait valu une arthroscopie afin de le remettre sur pied pour la prochaine reprise. C’est raté.

Les Lakers ont en effet annoncé que le pivot vient de repasser sur le billard pour une seconde arthroscopie à ce même genou. Monsieur Bois sera absent pendant huit semaines minimum avant une réévaluation au mois de novembre.

Lakers forward/center Christian Wood underwent a successful arthroscopic surgical procedure on his left knee today. The procedure was performed by Dr. Kristofer J. Jones at Ronald Reagan UCLA Medical Center. Wood will be reevaluated by team doctors in approximately eight weeks.

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 9, 2024

Cette blessure intervient au pire des moments. Il faut dire que ce n’est jamais le bon moment pour se blesser, mais il y a des timings plus propices que d’autres. Dans le cas de Christian Wood, la timeline est plutôt problématique.

Il a signé pour deux ans au minimum vétéran l’année dernière. Une saison pas vraiment fructueuse – pour ne pas dire la pire de sa carrière – où entre blessure et temps de jeu limité, il a pu compiler seulement 6,9 points et 5,1 rebonds de moyenne. Malgré tout, il a activé sa player option, au grand désespoir des fans des Lakers, pour revenir à Los Angeles avec l’envie de faire mieux comme il l’avait annoncé sur Instagram. L’effet “dernière année de contrat”.

Christian Wood sends a message 👀 pic.twitter.com/MAviPRAeXi

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 25, 2024

Des bien belles paroles auxquelles les actes ne seront pas joints tout de suite. Christian Wood va manquer le camp d’entraînement, la pré-saison et le début de la régulière. S’il comptait envoyer du bois dès la reprise, force est de constater qu’il risque de voir son apport encore plus limité que la saison dernière. Si on considère qu’il a déjà eu un minimum d’apport aux Lakers, ce qui est clairement un sujet à débat.

__________

Source texte : Los Angeles Lakers