Dominique Wilkins croit beaucoup en Zaccharie Risacher

Numéro 1 de la Draft NBA 2024, Zaccharie Risacher débarque à Atlanta avec l’étiquette de “jeune talent qui doit aider l’équipe rapidement”. La légende des Hawks Dominique Wilkins préfère prôner la patience avec le Français, mais croit beaucoup en lui.

Véritable visage des Atlanta Hawks pendant dix ans (1983-93) et aujourd’hui consultant lors des matchs d’Atlanta, Dominique Wilkins est une voix respectée dans l’univers des Faucons. Alors quand il donne son avis, on l’écoute.

De passage sur le podcast “All The Smoke”, Wilkins s’est exprimé sur le Frenchie Zaccharie Risacher, sélectionné par les Hawks avec le premier choix de la Draft. Certains sont sceptiques après une Summer League mitigée pour Zacc mais Dominique n’est pas de ceux-là.

“Il est jeune. Quel âge il a ? 19 ans ? Il a du talent. Il a du talent mais il faut lui laisser du temps. Laissez-lui du temps. Il s’en sortira très bien. Croyez-moi. Il s’en sortira très bien.”

Risacher a joué seulement deux matchs en Summer League, pour des moyennes de 14,5 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 contre à 39,3% au tir dont 25% à 3-points. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas (notamment au niveau de l’adresse), et puis il y a eu ce bobo au quadriceps qui l’a laissé sur la touche pour la fin de la compétition estivale.

Ce n’est jamais facile d’assumer le statut de premier choix de la Draft. C’est peut-être encore plus dur pour un Français, surtout un an après Victor Wembanyama. Mais sans vouloir lui mettre la pression, Dominique Wilkins pense que Risacher peut devenir un élément clé de l’avenir des Hawks. La star d’Atlanta Trae Young croit aussi beaucoup au potentiel de two-way player de Zaccharie, ainsi que dans sa capacité à peser dans les différents secteurs du jeu.

“Il est talentueux, il est intelligent, et il lit bien le jeu. […] Il sera vraiment bon dans cette ligue.” – Trae Young

Zaccharie Risacher n’est peut-être pas considéré comme un futur franchise player mais il a ce qu’il faut pour s’imposer comme un excellent joueur de complément. Et ça, c’est forcément intéressant pour une équipe d’Atlanta qui a recentré son projet sur Ice Trae, et qui essaye de redéfinir les lignes dudit projet après le transfert de Dejounte Murray.

Difficile de dire aujourd’hui quel rôle aura Risacher lors de sa première saison à Atlanta. Ce qui est sûr par contre, c’est qu’il aura à cœur de donner raison à ses supporters à chaque opportunité qu’il recevra.

