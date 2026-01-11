Programme NBA : Rudy Gobert reçoit Victor Wembanyama (1h)

Duel d’intérieurs français très en forme à 1h du matin. Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves reçoivent Victor Wembanyama et ses San Antonio Spurs. C’est la plus grosse affiche, sur le papier, de cette belle nuit de NBA à venir.

Le programme NBA du soir :

21h00 : Magic – Pelicans

21h30 : Grizzlies – Nets

0h : Raptors – Sixers

0h : Blazers – Knicks

1h : Wolves – Spurs

1h : Thunder – Heat

2h : Nuggets – Bucks

2h : Suns – Wizards

2h30 : Warriors – Hawks

3h : Kings – Rockets

L’affiche à ne pas rater : Wolves – Spurs

La raquette du Target Center sera teintée de bleu, de blanc et de rouge cette nuit. Rudy Gobert et Victor Wembanyama, coéquipiers lors des Jeux olympiques de Paris en 2024 se rentreront dans le buffet. Les deux hommes font partie des favoris au titre du Défenseur de l’Année et voudront se montrer dans ce duel tricolore au sommet.

Once the Jazz saw 16 year old Victor Wembanyama cooking Gobert like this we should’ve known they’d go all in on tanking this year pic.twitter.com/mH8KbU0oCe

— Ballsack Sports (@BallsackSports) July 2, 2022

À leurs côtés, Anthony Edwards, Julius Randle, De’Aaron Fox et Stephon Castle, notamment, seront sur le parquet dans une rencontre opposant deux des équipes les plus en forme de la Conférence Ouest. Du grand spectacle à prévoir à 1h du matin.

Les Français en lice :

Noah Penda contre New Orleans

Nolan Traoré à Memphis

Rayan Rupert et Sidy Cissoko contre New York

Mohamed Diawara, Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet à Portland

Rudy Gobert et Joan Beringer contre San Antonio

Victor Wembanyama à Minneapolis

Ousmane Dieng contre Miami

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly à Phoenix

Zaccharie Risacher à Golden State

Maxime Raynaud contre Houston

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici