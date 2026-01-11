Programme NBA : Rudy Gobert reçoit Victor Wembanyama (1h)
Le 11 janv. 2026 à 18:45 par Robin Wolff
Duel d’intérieurs français très en forme à 1h du matin. Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves reçoivent Victor Wembanyama et ses San Antonio Spurs. C’est la plus grosse affiche, sur le papier, de cette belle nuit de NBA à venir.
Le programme NBA du soir :
- 21h00 : Magic – Pelicans
- 21h30 : Grizzlies – Nets
- 0h : Raptors – Sixers
- 0h : Blazers – Knicks
- 1h : Wolves – Spurs
- 1h : Thunder – Heat
- 2h : Nuggets – Bucks
- 2h : Suns – Wizards
- 2h30 : Warriors – Hawks
- 3h : Kings – Rockets
L’affiche à ne pas rater : Wolves – Spurs
La raquette du Target Center sera teintée de bleu, de blanc et de rouge cette nuit. Rudy Gobert et Victor Wembanyama, coéquipiers lors des Jeux olympiques de Paris en 2024 se rentreront dans le buffet. Les deux hommes font partie des favoris au titre du Défenseur de l’Année et voudront se montrer dans ce duel tricolore au sommet.
Once the Jazz saw 16 year old Victor Wembanyama cooking Gobert like this we should’ve known they’d go all in on tanking this year pic.twitter.com/mH8KbU0oCe
— Ballsack Sports (@BallsackSports) July 2, 2022
À leurs côtés, Anthony Edwards, Julius Randle, De’Aaron Fox et Stephon Castle, notamment, seront sur le parquet dans une rencontre opposant deux des équipes les plus en forme de la Conférence Ouest. Du grand spectacle à prévoir à 1h du matin.
Les Français en lice :
- Noah Penda contre New Orleans
- Nolan Traoré à Memphis
- Rayan Rupert et Sidy Cissoko contre New York
- Mohamed Diawara, Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet à Portland
- Rudy Gobert et Joan Beringer contre San Antonio
- Victor Wembanyama à Minneapolis
- Ousmane Dieng contre Miami
- Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly à Phoenix
- Zaccharie Risacher à Golden State
- Maxime Raynaud contre Houston