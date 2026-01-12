Victor Wembanyama solide (29 points) mais les Spurs craquent chez les Wolves (104-103)

Victor Wembanyama a terminé cette nuit meilleur marqueur (29 points, 7 rebonds, 3 interceptions) d’un match dans lequel les Spurs ont complètement craqué sur la fin, face aux Wolves. Une défaite frustrante qui trouve son explication dans une réussite au tir très moyenne et un money time raté.

Les fans des Spurs peuvent ne pas être contents, au sortir du match de leur équipe face aux Wolves. Si Victor Wembanyama s’est bien débrouillé individuellement, il n’a pas été capable de prendre le jeu totalement à son compte sur la fin.

Plusieurs raisons à cela : d’abord, et même si elle aurait parfois pu mériter un coup de sifflet, la défense de Julius Randle sur l’Alien dans le 4e quart-temps a été remarquable. Bien fermé, Wemby n’a pas pu déployer son jeu comme il l’aurait voulu.

Les pauvres pourcentages au tir des autres visages emblématiques du groupe (12 points à 6/19 pour De’Aaron Fox, 11 points à 2/11 pour Stephon Castle, 0/5 pour Dylan Harper) ont également aidé les Wolves à se focaliser uniquement sur Victor Wembanyama.

En fin de rencontre, on regrette la sorte d’inaction de Mitch Johnson, qui a laissé la star tricolore se débrouiller toute seule pour trouver un tir alors que Minneapolis n’attendait que ça. Quel cadeau défensif que de se focaliser sur un seul joueur dans un tel moment. Le score du dernier quart-temps (33-18) est d’ailleurs très parlant pour illustrer le propos.

Les Spurs sont désormais à 27-12, et profiteront de deux jours de pause avant d’aller se frotter au… Thunder, à Oklahoma City !