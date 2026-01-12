Résumé NBA de la nuit : première défaite en 2026 pour les Blazers

Dix matchs ont été joués cette nuit sur les parquets américains, et s’il faut retenir que les Blazers s’inclinent pour la première fois en 2025, que les Nuggets ont fait chuter les Bucks et que les Raptors s’offrent les Sixers sur le fil. Allez, c’est l’heure du résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit

Magic – Pelicans : 128-118

– Pelicans : 128-118 Grizzlies – Nets : 103-98

– Nets : 103-98 Raptors – Sixers : 116-115 a.p.

– Sixers : 116-115 a.p. Blazers – Knicks : 114-123

: 114-123 Wolves – Spurs : 104-103

– Spurs : 104-103 Thunder – Heat : 124-112

– Heat : 124-112 Nuggets – Bucks : 108-104

– Bucks : 108-104 Suns – Wizards : 112-93

– Wizards : 112-93 Warriors – Hawks : 111-124

: 111-124 Kings – Rockets : 111-98

Ce qu’il faut retenir

Les Pelicans ont complètement raté leur fin de rencontre, le Magic a lui joué sur ses forces (Desmond Bane, Paolo Banchero, Anthony Black) et ça marche.

Les Nets s’inclinent contre les Grizzlies, pas le match le plus fun du monde hein, on ne va rien se cacher.

Dans le choc de la nuit à l’Est, les Raptors coiffent les Sixers au poteau en overtime, les 38 points de Tyrese Maxey sont à jeter.

Les Knicks infligent aux Blazers leur première défaite de l’année 2026, fin d’une série de cinq victoires pour Portland.

Victor Wembanyama solide, mais trop seul face à des Wolves qui ont réalisé une grande fin de partie.

Le Thunder se met en confiance face au Heat, à deux jours du duel face aux Spurs à Oklahoma City.

Dépeuplés, les Nuggets parviennent à faire chuter les Bucks et c’est une belle performance.

Les Suns font des Wizards une simple formalité, malgré le gros match d’Alexandre Sarr (19 points, 15 rebonds).

Golden State n’y arrive pas à la maison, face aux Hawks… et le besoin de victoires est toujours pressant.

Les Kings s’offrent les Rockets et même un beau troll de Kevin Durant et son buzzer de victoire pompé sur celui de Sac-Town.

Le highlight de la nuit

NT beats the Q1 buzzer! 🚨 pic.twitter.com/FjPCcg51Q7

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 11, 2026

Les classements NBA :

