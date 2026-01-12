La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr lâche un gros double-double

Le 12 janv. 2026 à 08:11 par Nicolas Vrignaud

Plusieurs français sur les parquets cette nuit en NBA, et le titre de MVP tricolore de la soirée pour Alexandre Sarr, qui perd avec les Wizards à Phoenix, en collant tout de même 19 points et 15 rebonds.

Les résultats de la nuit

Magic – Pelicans : 128-118

– Pelicans : 128-118 Grizzlies – Nets : 103-98

– Nets : 103-98 Raptors – Sixers : 116-115 a.p.

– Sixers : 116-115 a.p. Blazers – Knicks : 114-123

: 114-123 Wolves – Spurs : 104-103

– Spurs : 104-103 Thunder – Heat : 124-112

– Heat : 124-112 Nuggets – Bucks : 108-104

– Bucks : 108-104 Suns – Wizards : 112-93

– Wizards : 112-93 Warriors – Hawks : 111-124

: 111-124 Kings – Rockets : 111-98

Alexandre Sarr

19 points, 15 rebonds, 1 passe, 1 interception, 3 contres à 7/15 au tir pour Alex. Gros match, à l’exception du score final, large victoire des Suns.

Alex with AUTHORITY 💥 pic.twitter.com/L52gajGNo6

— Washington Wizards (@WashWizards) January 12, 2026



Victor Wembanyama

29 points, 7 rebonds, 3 interceptions à 8/18 au tir et 10/10 aux lancers en 26 minutes pour Wemby, solide mais bien trop seul face aux Wolves.

Bilal Coulibaly

12 points, 4 rebonds, 1 passe, 2 interceptions à 4/10 au tir pour Bilal face aux Suns.

Maxime Raynaud

Belle victoire des Kings, dans laquelle Max inscrit 12 points, 9 rebonds, 1 passe et à 6/10 au tir. Le genre de soirée qui régale !

Rudy Gobert

2 points, 14 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre à 1/4 au tir pour Rudy, important en défense dans la victoire des Wolves face aux Spurs.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert

5 points, 2 rebonds, 3 passes à 2/6 au tir en 28 minutes pour Sidy, tandis que Rayan a lui inscrit 1 point, 2 rebonds et 1 passe en 10 minutes de jeu.

Mohamed Diawara

1 rebond et 3 minutes de jeu face aux Blazers.

Noah Penda

Toujours titulaire, Noah inscrit 9 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 interception à 2/6 au tir face aux Pelicans, avec la victoire en prime.

Nolan Traoré

4 points, 6 passes à 2/9 au tir pour Nolan face aux Grizzlies.

Le programme de ce soir :