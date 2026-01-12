La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr lâche un gros double-double
Le 12 janv. 2026 à 08:11 par Nicolas Vrignaud
Plusieurs français sur les parquets cette nuit en NBA, et le titre de MVP tricolore de la soirée pour Alexandre Sarr, qui perd avec les Wizards à Phoenix, en collant tout de même 19 points et 15 rebonds.
Les résultats de la nuit
- Magic – Pelicans : 128-118
- Grizzlies – Nets : 103-98
- Raptors – Sixers : 116-115 a.p.
- Blazers – Knicks : 114-123
- Wolves – Spurs : 104-103
- Thunder – Heat : 124-112
- Nuggets – Bucks : 108-104
- Suns – Wizards : 112-93
- Warriors – Hawks : 111-124
- Kings – Rockets : 111-98
Alexandre Sarr
19 points, 15 rebonds, 1 passe, 1 interception, 3 contres à 7/15 au tir pour Alex. Gros match, à l’exception du score final, large victoire des Suns.
Alex with AUTHORITY 💥
— Washington Wizards (@WashWizards) January 12, 2026
Victor Wembanyama
29 points, 7 rebonds, 3 interceptions à 8/18 au tir et 10/10 aux lancers en 26 minutes pour Wemby, solide mais bien trop seul face aux Wolves.
Bilal Coulibaly
12 points, 4 rebonds, 1 passe, 2 interceptions à 4/10 au tir pour Bilal face aux Suns.
Maxime Raynaud
Belle victoire des Kings, dans laquelle Max inscrit 12 points, 9 rebonds, 1 passe et à 6/10 au tir. Le genre de soirée qui régale !
Rudy Gobert
2 points, 14 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre à 1/4 au tir pour Rudy, important en défense dans la victoire des Wolves face aux Spurs.
Sidy Cissoko et Rayan Rupert
5 points, 2 rebonds, 3 passes à 2/6 au tir en 28 minutes pour Sidy, tandis que Rayan a lui inscrit 1 point, 2 rebonds et 1 passe en 10 minutes de jeu.
Mohamed Diawara
1 rebond et 3 minutes de jeu face aux Blazers.
Noah Penda
Toujours titulaire, Noah inscrit 9 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 interception à 2/6 au tir face aux Pelicans, avec la victoire en prime.
Nolan Traoré
4 points, 6 passes à 2/9 au tir pour Nolan face aux Grizzlies.
Le programme de ce soir :
- 1h : Cavaliers – Jazz
- 1h30 : Pacers – Celtics
- 1h30 : Raptors – Sixers
- 2h30 : Mavericks – Nets
- 4h : Kings – Lakers
- 4h30 : Clippers – Hornets