Cette nuit, les Wolves ont arraché une énorme victoire face aux Spurs (104-103). Dans le rôle du héros ? Anthony Edwards, auteur du panier de la victoire face à Victor Wembanyama. Ant-Man revient sur cette ultime séquence.

Alors que le score indiquait 103-102 pour San Antonio avec une vingtaine de secondes à jouer, Anthony Edwards s’est soudainement retrouvé face à Victor Wembanyama en un-contre-un. De quoi le faire douter, lui qui – pourtant – ne manque jamais de confiance en lui.

« Je me suis dit, ‘Oh m*rde’. Je ne savais pas quoi faire » a déclaré Edwards. « Parce qu’il est tellement grand, mec. Il bloque tout. Il bloque les lay-ups, les tirs en suspension, et il a un bon jeu de jambes. Il est mobile. Oui, c’est un joueur unique. »

La suite ? C’est ça.

Anthony Edwards a vu Victor Wembanyama (cinq fautes à ce moment-là) face à lui. Il a d’abord pensé à prendre un tir de loin, avant de se dire qu’il serait probablement contré. Alors il a décidé de driver sur la droite. Petit hesitation move, Julius Randle dans les parages pour gêner Stephon Castle et Wemby, floater avec la planche au-dessus de Luke Kornet, game-winner.

Déjà auteur d’un panier crucial face à Castle quelques minutes plus tôt, Ant-Man a donné un avantage décisif aux Wolves, qui l’emporteront finalement 104-103. Une séquence symbolique des progrès d’Edwards dans le clutch.

« Il accorde plus d’importance au ballon. Il comprend que chaque possession est vraiment importante », a déclaré son copain Rudy Gobert. « Il y a quelques années, il aurait probablement tenté un step-back à 3-points en reculant devant Wemby. Il est capable de le mettre, mais ce n’est pas un tir à haut pourcentage. Ce soir, il s’est montré patient et calme. Il a attaqué, reculé, attaqué à nouveau, puis marqué un floater avec la planche. C’est là que réside sa progression. »

Anthony Edwards s’affirme de plus en plus comme un killer dans le money-time. Cette saison, il marque en moyenne 5,4 points dans les moments clutch (match qui se joue en cinq points d’écart avec cinq minutes à jouer), avec 71% de réussite au tir (!) pour aider Minnesota à décrocher neuf victoires en quatorze matchs serrés.

Clairement, Ant-Man est un candidat très crédible au titre de Clutch Player of the Year.

