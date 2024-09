Diamant Blazi sera un des nouveaux noms à suivre au sein de l’Overtime Elite (OTE) cette saison. Parti développer sa carrière aux États-Unis, le natif de Charlevilles-Mézières va se présenter à la Draft et espère se faire un trou. Pourquoi pas jusqu’en NBA ?

Diamant Blazi et le choix d’une carrière atypique

Le début de carrière Diamant Blazi est… particulier. Du moins, il a pris pour habitude de sortir des sentiers battus.

Né d’un père basketteur qui a joué à Charlevilles-Mézières en Pro B, Diamant Blazi a vite été attiré par la balle orange. C’est à Narbonne où il fait ses grands débuts à 11 ans. Passé par le centre de formation de Montpellier, il a ensuite porté les couleurs des espoirs de Roanne avec une dernière année où il tournait à 1,9 point et 0,9 rebond.

Diamant Blazi fait partie de ces joueurs qui ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel en France. Pas de panique, il décide d’emprunter une route différente. Direction les États-Unis et la Jordan Christian Prep en Floride. Un choix payant puisque le jeune ailier tourne à 15,5 points, 8,2 rebonds et surtout 6 (SIX !) contres de moyenne en 2023-24. Cette saison pleine aurait pu lui ouvrir les portes de la NCAA, mais il préfère alors se tourner vers l’Overtime Elite.

Diamant Blazi, le basketteur signé par… Booba

Un influenceur accompli

Pour comprendre ce choix, il faut surtout savoir qui est réellement Diamant Blazi. Pour ça, allons sur les réseaux sociaux. Parmi tous les prospects français, c’est certainement celui qui a la plus grosse communauté. Avec 1,9 million d’abonnés sur Instagram et 2,9 millions sur TikTok, le visage de Diamant Blazi n’est pas inconnu. Des statistiques qui ne cessent d’augmenter puisqu’il a vu son nombre de followers sur TikTok doubler depuis son arrivée au Pays de l’Oncle Sam.

Une renommée qui lui a permis de signer chez Starting Blok, l’agence de management de talents urbains de Booba. Ainsi, il fait partie des huit premiers talents à avoir un contrat d’exclusivité avec l’entreprise.

Un basketteur avant tout

Comme Jared McCain, tout juste drafté chez les 76ers, Diamant Blazi est victime du classique « He’s a TikToker not a hooper » qu’on pourrait traduire par « C’est un TikTokeur, pas un basketteur ». Des critiques que le natif de Charlevilles-Mézières souhaite faire taire.

“Quand tu commences à avoir des followers et cette exposition, les gens aiment bien parler. La meilleure réponse que je peux apporter, c’est via mon travail. Il va répondre de lui-même, je n’ai pas besoin d’aller en commentaire et dire “Non, je suis un basketteur”. Je sais que je suis un basketteur et si tu ne me crois pas, je vais te le montrer sur le terrain. C’est une question de mentalité : je ne me dis pas que parce que j’ai des abonnés, je vais être bon au basket. Non, je suis avant tout un basketteur.” – Diamant Blazi

L’objectif de Blazi est clair : il veut jouer en NBA. Il faut dire que de diamant, Blazi n’en a pas que le nom. C’en est un brut qui ne demande qu’à être taillé.

Du haut de ses 2m03 et 2m13 d’envergure, l’ancien joueur de Roanne est un Athlète avec un très grand A. Il s’est fait remarquer durant le Training Camp de l’OTE avec son envie de dunker sur la planète entière. Diamant Blazi est une véritable machine à highlights et vous savez qui aiment les actions marquantes par-dessus tout ? Les Américains. S’il n’avait pas le profil pour s’épanouir en France, le jeune basketteur/influenceur a parfaitement de quoi y parvenir aux States.

Grâce à sa première année en Floride, Diamant Blazi a pu faire croître sa communauté. Une envie d’exposition qui justifie pleinement son choix de l’Overtime Elite au détriment de la NCAA.

🇫🇷 Diamant Blazi has declared for the OTE draft as possibly the most athletic player to join their program this year. 6’8 wing with a 7 foot wingspan who can absolutely jump out of the gym. Every time I see him there’s a new ridiculous highlight play pic.twitter.com/MP7mmMQmPz

— nbadraftpoint (@draftpoint2024) August 25, 2024

L’Overtime Elite : le meilleur choix de Diamant Blazi

Une ligue qui veut faire de la concurrence à la NCAA

Fondé en 2021 par le média Overtime, l’Overtime Elite est la nouvelle ligue émergente pour les jeunes qui sortent du lycée. Il faut dire qu’elle présente de nombreux avantages. Le premier et certainement le plus important, les joueurs sont payés. Chaque jeune qui signe dans une équipe d’OTE touche minimum 100 000 dollars par saison, à l’inverse de la NCAA où les joueurs ne touchent rien (pas de salaire… pour l’instant) en dehors des contrats NIL. Il faut dire que la ligue est financée par Kevin Durant, Carmelo Anthony ou encore Drake. Franchement, on a vu pire comme investisseurs.

Autre avantage de l’OTE, elle offre une exposition médiatique qui est plus difficile à avoir en NCAA. C’est la marque de fabrique d’Overtime, qui s’est imposé comme un leader du circuit amateur au niveau de la visibilité sur les réseaux sociaux.

Dernier point, le modèle Overtime Elite commence à faire ses preuves avec des joueurs qui sont récemment parvenus à traverser les portes de la NBA. Pour commencer, les frères Amen et Ausar Thompson, tous les deux dans le top 5 de la Draft 2023 puis cette année, le Français Alexandre Sarr (2e choix de la Draft 2024). Si le Frenchie s’est permis une petite pige en Australie, il n’empêche que c’est un produit de l’OTE.

L’OTE : une ligue qui alterne entre basket et influence

Si l’Overtime Elite est un meilleur choix que la NCAA pour Diamant Blazi, c’est bien pour une raison. Très peu de joueurs issus d’OTE arrivent à aller en NBA. Le cas des frères Thompson et d’Alexandre Sarr est plus de l’ordre de l’anomalie que de celui de la norme. La jeune ligue en est bien consciente et elle a pensé à tout.

Les cours dispensés au sein de l’OTE alternent entre enseignement traditionnel et des cours autour des réseaux sociaux et du monde de l’influence afin que chacun apprenne à gérer correctement son business et son image de marque. C’est un contexte qui convient parfaitement à Diamant Blazi. Le Français a réussi à trouver le juste milieu entre sa carrière de basketteur et son parcours d’influenceur.

La star des réseaux sociaux n’est pas le seul joueur issu de nos frontières à choisir l’OTE cette saison. C’est également le cas de Hugo Facorat. L’Overtime Elite séduit de plus en plus parce qu’elle offre une scène d’exposition inédite, un salaire attractif et des moyens de s’exprimer plus importants pour des jeunes qui galèrent à avoir des minutes en Betclic Elite ou ailleurs.

En attendant de, peut-être, le voir sur un parquet NBA un jour, Diamant Blazi est un nom à suivre en Overtime Elite, mais aussi sur les réseaux sociaux.