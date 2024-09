Frédéric Fauthoux devrait devenir le prochain sélectionneur de l’Équipe de France !

Après une conférence de presse qui avait permis ce matin d’introniser Vincent Collet dans ses nouvelles fonctions, on a très vite et fort logiquement switché sur le nom de son futur remplaçant. Sans surprise et selon les informations de BeBasket, c’est donc Frédéric Fauthoux qui devrait devenir prochainement le sélectionneur de l’Équipe de France de basket.

Marius Orial, Teddy Kriegk, Henri Kretzschmar, Paul Geist, Michael Ruzgis, Robert Busnel, André Buffière, Joë Jaunay, Pierre Dao, Jean Luent, Jean Galle, Francis Jordane, Michel Gomez, Jean-Pierre DeVincenzi, Alain Weisz, Claude Bergeaud, Vincent Collet et… Frédéric Fauthoux.

Son nom était régulièrement cité parmi les potentiels successeurs de Vincent Collet sur le banc des Bleus, et selon le média BeBasket ce serait chose faite : Frédéric Fauthoux, alias Freddy Fauthoux alias Petitou, va donc reprendre le poste.

Légende locale du côté de Pau (17 saisons pro) et international à 47 reprises (médaillé de bronze à l’Euro 2005), le papa de Marine est depuis 2015 un coach référencé du basket européen. D’abord à Paris, où il a commencé en tant qu’assistant avant de devenir le coach principal dans la capitale pendant 4 ans. En 2020 “Petitou” file à l’ASVEL, et deux ans plus tard il rejoint la JL Bourg, qu’il emmènera notamment en finale de l’EuroCup en 2024, avec dans ses rangs un certain Zaccharie Risacher.

En place du côté de Bourg pour cette saison 2024-25 (la JL a remporté hier la finale de l’Ain Star Game face à l’ASVEL), Fauthoux avait eu la bénédiction de son président Julien Desbottes pour endosser au besoin une double casquette, une potentialité qui avait forcément due être abordée au moment de la prolongation du coach burgien au printemps dernier.

Remplacer Vincent Collet (recordman du nombre d’années, de matchs, de victoires, de médailles et de cernes dans l’histoire de la FFBB) ne sera évidemment pas chose aisée mais la génération qui arrivé, que l’on pourrait nommer la génération Wemby, a ce qu’il faut en boutique pour aider FF à se faire lui aussi un petit palmarès.

Les premières échéances pour le 18è sélectionneur de l’histoire des Bleus ? Deux matchs en novembre face à Chypre, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2025. En attendant, évidemment, l’annonce officielle de sa nomination, mais qui ne fait donc plus l’ombre d’un doute.