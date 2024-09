Vincent Collet nommé Conseiller Spécial auprès de la DTN : kézako ?

Si Vincent Collet n’est plus le sélectionneur de l’Équipe de France, son aventure en bleu n’est pas terminée pour autant. « Vince » a été nommé Conseiller Spécial auprès de la Direction Technique Nationale de la FFBB.

Après 15 années passées à la tête de l’Équipe de France, Vincent Collet reste dans le paysage du basket français. Si l’octuple médaillé n’est plus sur le banc tricolore, il part jouer un rôle de conseiller auprès de la Fédé’.

Un nouveau rôle pour Vincent Collet 🤝

Après 15 années passées à la tête des Bleus, l’emblématique Coach a été nommé Conseiller Spécial auprès de la Direction Technique Nationale de la FFBB 🗣️#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 9, 2024

C’est la FFBB qui a fait part de l’évolution du rôle de Vincent Collet. L’ex-entraîneur occupera désormais la position de Conseiller Spécial auprès de la Direction Technique Nationale de la Fédération. Un nouveau rôle avec deux grosses échéances en vue : les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 et ceux de Brisbane en 2032.

Le champion d’Europe 2013 va devoir contribuer à l’évolution du Projet Performance Fédéral masculin à travers différentes missions :

Apporter sa contribution à l’évolution du projet technique des structures fédérales, principalement concernant le Pôle Espoir, le Pôle France et les équipes jeunes ;

Accompagner les entraîneurs à fort potentiel vers le niveau international, tout en formant les cadres techniques ;

Organiser des échanges entre le secteur professionnel et la formation continue des entraîneurs des Centres de formation.

Ça fait beaucoup de mots, mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

Pour faire simple, Vincent Collet doit faire en sorte que le France passe un nouveau cap sur la scène internationale. Ce qu’il a réussi à faire avec l’équipe nationale, il va devoir le transcrire sur un plan structurel. Dit autrement, la formation et le développement des jeunes seront le nerf de la guerre du désormais ancien sélectionneur des Bleus.

Plus globalement, l’idée est de maximiser le développement de la génération à venir. Si Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher ou encore Alexandre Sarr sont déjà partis en NBA, il ne s’agit que de la partie émergée de l’iceberg. Il existe encore une ribambelle de jeunes prospects qui doivent s’exprimer, comme la pépite Nolan Traoré par exemple. Cette génération dorée, dans tous les sens du terme on l’espère, doit être centrale dans la préparation des Jeux à venir.

“Pour les objectifs de Los Angeles qui se profilent, il faudra construire sur une jeune génération qui est peut-être la plus prometteuse qu’on n’a jamais eue. On ne peut pas ne pas y penser quand on est passionné et engagé.” – Vincent Collet

Vincent Collet aura aussi la charge de permettre à davantage d’entraîneurs de passer le cap du basket international. Le but ici est évident : imposer la French Touch sur tous les parquets de la planète.

Dernier point, toujours concernant la formation des jeunes, avec ses nouvelles fonctions : le néo-Conseiller Spécial devra assurer une continuité entre le monde professionnel et les entraîneurs du centre de formation. L’objectif est de faire danser tout le monde du même pied afin d’éviter que certains prospects préfèrent faire leur gamme ailleurs qu’en France. Avoir le maximum de jeunes talents dans l’Hexagone, c’est attirer le plus de regards possible et donc forcément améliorer la qualité de la formation française.

À noter que cette nouvelle mission de Vincent Collet pourra prendre fin s’il reçoit des sollicitations de l’EuroLeague ou de la NBA.

Source texte : FFBB