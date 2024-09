C’est désormais officiel : Vincent Collet n’est plus le sélectionneur de l’Équipe de France. En marge de son départ du banc, l’ancien entraîneur des Bleus s’est exprimé à la presse, et c’est forcément l’émotion qui domine.

“Ces 15 ans ont été une partie entière de ma vie de coach et de ma vie tout court.”

15 ans.

Pour un entraîneur c’est beaucoup, peut-être encore plus quand on est sélectionneur de l’Équipe de France de basket. Jamais un coach n’avait tenu aussi longtemps sur le banc des Bleus mais surtout, jamais un coach n’a autant gagné que Vincent Collet : 8 médailles dans des grandes compétitions internationales, un premier titre historique à l’EuroBasket 2013, et deux magnifiques médailles d’argent aux Jeux Olympiques. Tout ça accompagné évidemment par des émotions inoubliables, parfois très difficiles et parfois magiques.

Merci Vincent Collet 💙

15 ans à la tête des Bleus, le coach de tous les records aura marqué de son empreinte l'histoire du basket français 🙌#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/wYNWl5zL65

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 9, 2024

Clairement, c’est un grand chapitre qui se referme. Autant pour l’Équipe de France que pour Vincent Collet. Après les JO de Paris 2024, l’ancien sélectionneur des Bleus a estimé que c’était le bon moment de se retirer, mais ce n’est pas pour autant que la décision fut facile à prendre. Quand vous avez mis tout votre cœur dans un projet pendant 15 ans, forcément c’est dur de le quitter.

“Personnellement, je voulais partager mon émotion. C’est forcément plus qu’une page qui se tourne. Je suis coach depuis 1998, ça fait 26 ans que je suis coach. J’ai eu l’immense honneur d’être sélectionneur pendant 15 ans. C’est plus qu’une page qui se tourne.” – Vincent Collet en conférence de presse (via RMC Sport)

Plus qu’une page qui se tourne, mais aussi une nouvelle à écrire. Vincent Collet va désormais prendre la fonction de Conseiller Spécial auprès de la Direction Technique Nationale de la FFBB. Un nouveau challenge avec toujours le même objectif en tête : continuer de faire avancer l’Équipe de France pour qu’elle monte le plus haut possible.

Vincent Collet, coach le plus victorieux de l'histoire des Bleus ✨

𝟐𝟓𝟑 matchs dirigés 🧠

𝟏𝟕𝟗 victoires ✅

𝟖 médailles 💪

Champion d'Europe 𝟐𝟎𝟏𝟑 🏆

Double médaillé olympique 𝟐𝟎𝟐𝟏 et 𝟐𝟎𝟐𝟒 🥈#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/2TR8FqxIjo

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 9, 2024