Succession de Vincent Collet : la piste d’un coach étranger écartée ?

Alors que l’ancien sélectionneur des Bleus Vincent Collet a officiellement tourné la page pour se concentrer sur un nouveau rôle de conseiller au sein de la FFBB, la question de son successeur n’a toujours pas trouvé de réponse. Mais quelques précisions ont été apportées lors de la conférence de presse de ce lundi matin.

Qui pour prendre la succession de Vincent Collet ?

Si Frédéric Fauthoux semble porter le costume de favori, le flou continue de régner autour du futur staff de l’Équipe de France. Coach français ou étranger ? Entraîneur venu de l’extérieur ou membre du staff actuel ? Coach expérimenté ou nouvelle tête ? Voici les questions qu’on continue de se poser à l’heure de ces lignes.

Ce matin, au siège de la FFBB, le Directeur Technique National Alain Contensoux a apporté quelques éléments de réponse (via RMC Sport).

“On a reçu des candidatures pour présenter un projet de staff à la fin septembre. Il y a beaucoup de gens intéressés par l’Équipe de France. Nous allons prendre en considération le staff actuel, échanger avec eux. On a aussi reçu des candidatures étrangères, on est en pleine réflexion sur le sujet. Je vais privilégier un coach français plutôt qu’un coach étranger. On a une formation qui fonctionne très bien.”

Le DTN a également déclaré qu’il ne voulait pas de “double coaching”, c’est-à-dire deux entraîneurs différents pour les qualifications (qui se déroulent durant la saison NBA) et les grandes compétitions internationales (pendant l’été). Pas de double coaching, et visiblement pas de coach étranger, voilà qui élimine d’ores et déjà l’option Kenny Atkinson. Dans le staff des Bleus depuis décembre 2023, Atkinson est devenu le nouvel entraîneur des Cleveland Cavaliers en juin dernier.

🚨🇫🇷 Alain Contensoux (DTN) annonce que le DTN dévoilera le nouveau staff de l’Équipe de France à la fin du mois de septembre.

« Pas de double coaching ! »

Il n’y aura donc qu’un sélectionneur qui sera présent pour toutes les fenêtres de qualifications et pour les compétitions. pic.twitter.com/hRB3Ikz7AV

— SKWEEK (@skweektv) September 9, 2024

Au final, on n’en sait pas beaucoup plus sur l’identité du futur entraîneur des Bleus, mais on devrait y voir beaucoup plus clair fin septembre.

__________

Source texte : conférence de presse FFBB (via RMC Sport et SKWEEK)

À lire également :