Vincent Collet l’a dit, “normalement c’est terminé” pour lui à la tête de l’Equipe de France. Alors qu’il n’y a aucune certitude sur son remplaçant, un nom revient tout de même plus que les autres : celui de Frédéric Fauthoux, l’entraîneur de la JL Bourg et le père de Marine, la meneuse de jeu des Bleues.

Après plus d’une quinzaine d’années sur le banc de l’Equipe de France, Vincent Collet devrait passer la main. De nombreux noms sont évoqués pour lui succéder : Kenny Atkinson, déjà entraîneur principal des Cleveland Cavaliers, Guillaume Vizade, Julien Mahé, mais, selon l’Equipe, celui qui fait le plus de bruit, c’est celui de Frédéric Fauthoux.

“Le nom le plus prononcé ces derniers mois était celui de Frédéric Fauthoux, l’entraîneur finaliste de l’Eurocoupe avec Bourg-en-Bresse.”@yohnona concernant le successeur de Vincent Collet à la tête de l’EDF, dans son dernier article sur l’Équipe.https://t.co/o7GWO6p6iQ

L’ancien international tricolore a commencé sa carrière d’entraîneur au début des années 2010 et est désormais le coach de la JL Bourg depuis l’été 2022. Le club bressan a, sous ses ordres, atteint la finale de l’Eurocup et du Championnat de France cette saison. C’est aussi avec lui que Zaccharie Risacher s’est développé et est devenu le premier choix de la cuvée 2024 en NBA.

Une nouvelle génération arrive en force en Equipe de France avec Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, les trois larrons de la dernière draft et Nolan Traoré. Un entraîneur qui a prouvé savoir mettre en valeur des jeunes joueurs pourrait alors entrer dans le cahier des charges.

Surtout que Frédéric Fauthoux connaît la maison bleue. Il compte 47 sélections en tant que joueur et a déjà été adjoint des U16 en 2014. Désormais, sa fille Marine est une des cadres de la sélection féminine et a vécu sur place l’aventure olympique parisienne.

Le départ de Vincent Collet n’est pas complètement acté, Evan Fournier a même déclaré qu’il pensait que le tacticien allait rester, mais si jamais l’arrière avait tord, il peut déjà envisager son avenir en Equipe de France avec un potentiel nouveau coach à séduire : Frédéric Fauthoux.