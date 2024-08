Dans un article paru aujourd’hui sur L’Équipe, Yann Ohnona s’interroge sur l’avenir de l’Équipe de France et, par extension, de la FFBB. Stop ou encore pour Vincent Collet ? Pour Jean-Pïerre Siutat ? Et le cas échéant… qui pour les remplacer ?

Jean-Pierre Junckler, premier vice-président de la FFBB depuis 2010 et la nomination de Jean-Pierre Siutat à la présidence, est donc fortement pressenti pour remplace son +1 pour un prochain mandat, à compter du 14 décembre prochain selon le Progrès. Après des JO sportivement réussis, le besoin de tourner une page se fait ressentir. Déjà car cela fait donc 14 ans que JPS fait le taf tout en haut de la pyramide, avec les énormes succès que l’on sait (deux finales olympiques, deux bronzes mondiaux, un titre de champion d’Europe en 2013, deux médailles d’argent et une de bronze aux Championnats d’Europe). Puis, aussi, car on a appris il y a quelques jours que le prési n’avait semble t-il plus vraiment pignon sur rue auprès des joueurs, après la révélation dans les médias d’un clash qui aurait eu lieu à Lille après le dernier France – Allemagne.

Quoiqu’il en soit, et alors que le nom de Frédéric Fauthoux est donné – toujours par l’Equipe – comme celui du principal favori pour le remplacement d’un Vincent Collet lui aussi sur le départ, on a donc un peu plus de certitudes quant au repreneur du plus haut poste du basket français. Jean-Pierre Siutat, Jean-Pierre Junckler… si on nous avait dit que le prénom était un plus sur le CV on vous aurait bien proposé Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre Coffe ou Jean-Pierre Mader. On suivra en tout cas dans les prochains jours cette potentielle passation de pouvoir, et le départ annoncé d’un groupe d’hommes ayant amené le basket français au sommet du basket mondial. Et ça, c’est un fait.