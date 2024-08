Matthew Strazel prolonge pour trois ans à l’AS Monaco

Le petit prince du Rocher a gravi l’Olympe, mais reste solidement accroché à la Principauté. Matthew Strazel s’est montré sous son meilleur jour lors de la quinzaine parisienne et a décroché un nouveau contrat à l’AS Monaco, club dans lequel il évolue depuis deux ans. Le meneur de jeu a prolongé jusqu’en 2027.

Les performances de Guerschon Yabusele, Isaïa Cordinier et Mathias Lessort lors de ces Jeux olympiques les font désormais rêver de NBA, pas Matthew Strazel. Pourtant, que ce soit en préparation, contre le Japon ou même en finale face aux Avengers de Team USA, le meneur de jeu a montré qu’il avait le talent pour impacter une rencontre quelle que soit son niveau de compétitivité.

Mais il se sent bien à Monaco, du moins il faut le croire puisqu’en lendemain de compétition, l’ancien de l’ASVEL a prolongé jusqu’en 2027 sur le Rocher.

🔒 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ 🇲🇨

🌪 Matthew Strazel sera monégasque pour les trois prochaines saisons ! 🌟#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/r85E0T3Si3

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) August 14, 2024

Avec le nouveau contrat de Mike James plus tôt dans l’été et la présence, toujours, d’Elie Okobo, le club monégasque s’assure de disposer, toujours, d’un des back-courts les plus compétitifs de l’EuroLeague la saison prochaine.

Le next step, pour Matthew Strazel, c’est d’avoir encore plus d’impact dans la plus grande des compétitions européennes. Le meneur de jeu est davantage utilisé en Championnat de France pour le moment, mais il a montré ces derniers temps sa fiabilité à tout niveau et pourrait devenir un facteur X du club dans sa quête de titre continental.

Les fans de Monaco peuvent respirer, la nouvelle dimension prise par Matthew Strazel cet été n’a pas menée à son départ. Peut-être, à l’avenir, à un changement de statut dans l’effectif.

Source texte : AS Monaco