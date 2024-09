Les Rockets viennent de perdre l’une de leurs légendes : Carroll Dawson est décédé à l’âge de 86 ans. D’assistant coach à General Manager, il a su marquer les esprits de tous les fans de Houston.

“Les succès ne seraient pas arrivés sans lui. Les gens n’ont pas conscience à quel point il a été important pour nous.“

C’est par ces mots que le mythique coach des Rockets, Rudy Tomjanovich, a rendu hommage à Carroll Dawson. Un décès que la franchise texane a annoncé sur ses réseaux sociaux.

“La famille Rockets pleure la perte de son bien-aimé ancien coach et general manager, Carroll Dawson.”

The Rockets family mourns the loss of beloved former coach and general manager, Carroll Dawson, affectionately known as “CD.”

For nearly three decades, CD was a cornerstone of our organization, instrumental in shaping the careers of stars like Hakeem Olajuwon and Ralph Sampson.… pic.twitter.com/U0iE3EIET1

Le Texan était un véritable monument de la franchise. Il faut dire que “CD” est le seul entraîneur à avoir eu un rôle durant les quatre Finales disputées par les Rockets.

Débarqué à Houston en 1979 alors qu’il n’avait aucune expérience en NBA, il parvient rapidement à faire son trou. Dawson prend un rôle d’assistant coach qu’il gardera pendant 17 ans (jusqu’en 1997). Il se retrouve ainsi sur le banc en 1981 et 1986 quand Houston va jusqu’en Finale avant de s’incliner. Carroll Dawson se montre précieux dans le développement de grands intérieurs comme Ralph Sampson, Moses Malone et évidemment Hakeem Olajuwon.

En 1992, c’est également lui qui convainc le coach Rudy Tomjanovich de s’installer sur le banc des Rockets. À eux deux, ils travaillent pour développer une attaque centrée autour de Hakeem Olajuwon. Un choix plutôt bien senti puisque les Fusées font le back-to-back en 1994 et 1995.

Rest in peace Carroll Dawson 🕊️#Rockets https://t.co/od4QlGBD7D pic.twitter.com/DQLllqpoiu

L’année suivante, Carroll Dawson devient le General Manager de l’équipe. Il met tout en œuvre pour entourer Hakeem Olajuwon avec les arrivées de Scottie Pippen et de Charles Barkley. C’est aussi lui qui drafte Yao Ming en 2002 et monte le trade de Tracy McGrady deux années plus tard. CD fait partie de ces hommes de l’ombre qui ne font pas les gros titres, mais qui marquent le cœur des fans. Et comme si ça ne suffisait pas, Dawson joue aussi un rôle essentiel dans le développement des Houston Comets (WNBA), quatre fois champions entre 1997 et 2000.

Son dernier coup d’éclat a lieu en 2007. Alors qu’il décide de quitter ses fonctions de GM, il pousse pour que Daryl Morey le remplace. C’est ce qu’on appelle avoir le nez fin, puisque ce dernier reconstruira les Rockets pour les emmener jusque dans les hauteurs de l’Ouest sous l’impulsion de James Harden.

L’héritage de Carroll Dawson aux Rockets a eu un impact incommensurable sur l’histoire des Fusées. Houston l’a bien compris puisque les initiales “CD” sont suspendus au plafond du Toyota Center aux côtés des plus grands noms de la franchise.

