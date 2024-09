Trae Young : “Si je faisais 2m03, je serais le meilleur joueur de l’histoire”

Trois fois All-Star dans sa carrière, Trae Young fait partie des meilleurs attaquants du monde. La star des Hawks possède néanmoins de réelles limites liées notamment à sa petite taille. Clairement, Ice Trae aurait aimé avoir quelques centimètres en plus…

Il n’y a pas que la taille qui compte. Mais au basket c’est quand même important.

Avec son 1m85, Trae Young fait partie des joueurs les plus petits de la NBA. Cela ne l’empêche pas d’enchaîner les saisons à plus de 25 points et 10 passes de moyenne, mais ça l’empêche – selon lui – d’être encore plus dominant.

Interrogé sur l’importance des skills et du cœur quand on est un “petit” dans une ligue de grands, Young estime qu’il serait inarrêtable avec quelques centimètres en plus (via Million Dollaz Worth of Game).

“Avant je détestais voir des grands qui n’avaient que leur taille (et pas de skills). Ils peuvent finir au panier, faire toutes ces choses juste parce qu’ils sont grands. Si j’avais 2m03, j’ai l’impression que je serais le meilleur joueur de l’histoire. Avec ma mentalité, ma façon de jouer, mon intelligence de jeu. Je peux amener beaucoup de choses. Mais j’ai aussi beaucoup de carences car je fais 1m85. C’est dur, je joue un sport de grands.”

Certaines carences souvent mentionnées dans le profil de Trae Young sont effectivement liées à sa taille, notamment sur le plan défensif où ses limites sont obvious. Ice Trae ne fait pas toujours les efforts pour essayer de les combler au maximum mais son impact dans sa propre moitié de terrain restera – quoi qu’il arrive – très faible.

De là à dire qu’il serait le GOAT avec 20 centimètres en plus, c’est un grand pas que nous ne franchirons pas.

Déjà parce que c’est un peu trop facile comme décla, et que beaucoup de joueurs seraient meilleurs s’ils étaient plus grands. Ensuite parce qu’être plus grand modifierait forcément son style de jeu, lui qui parvient aujourd’hui à tirer avantage d’un centre de gravité très bas. Enfin, parce que pour tout le talent offensif qu’il possède, pour toutes ses capacités à gérer une attaque (scoring + playmaking), Trae Young n’a que trop rarement montré le leadership qu’on attend d’un franchise player. Être le meilleur joueur du monde, et surtout de l’histoire, requiert bien plus que du talent et de la taille.

“If I was 6'8", I feel like I would be the best player ever to play this game.”

– Trae Young

(Via @mworthofgame / h/t @AhnFireDigital )

pic.twitter.com/S9tTmINGuW

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 9, 2024

Trae Young est-il pénalisé par son profil physique ? Sans aucun doute. Trae Young est-il l’un des joueurs avec le plus de skills en NBA ? Clairement. Mais Ice Trae a aujourd’hui des choses à prouver qui n’ont rien à voir avec son manque de taille. On ne peut que lui conseiller de se concentrer là-dessus…

__________

Source texte : Million Dollaz Worth of Game