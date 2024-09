Davis Bertans n’aura pas de nouvelle chance en NBA. Après une dernière tentative non-concluante chez les Warriors, le Letton fait ses valises et prend la direction du Dubai Basketball Club.

Clap de fin pour l’aventure NBA de Davis Bertans ! Il avait récemment rejoint le groupe des Warriors dans le but hypothétique de faire le camp d’entraînement. Pour traduire ça autrement, le Letton s’accrochait aux dernières branches de sa carrière en NBA.

Des branches fragiles qui ont dû céder sous les 102 kilos de l’ex-joueur des Hornets. Le sniper quitte la Grande Ligue et part au soleil.

Direction la Ligue Adriatique (ABA League) et le Dubai Basketball Club. Si le montant du contrat n’est pas encore dévoilé, Bertans a dû prendre un sacré chèque parce qu’il part relever un challenge assez particulier. À 31 ans, il va devenir la figure de proue d’un jeune club qui n’a qu’une année d’existence derrière lui.

Excited to welcome Davis Bertans to our roster – a player with impressive NBA pedigree and the final piece for our historic 1st season 🤜🤛#DubaiBasketball #YallaDB

يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع اللاعب دافيس بيرتانس، آخر المنضمين لقائمة الفريق قبل انطلاقة الموسم التاريخي لنادي pic.twitter.com/apsVgS5Svb

— Dubai Basketball Club (@dubaibasket) September 10, 2024

Grâce à son “impressionnant pedigree NBA” pour reprendre les mots du club émirati (sans commentaire), le Letton devient automatiquement la première option d’une équipe qui aspire à jouer l’EuroLeague dans les prochaines années.

Présent en NBA depuis 2016, Davis Bertans a tourné à 8 points de moyenne en carrière (près de 40% du parking) dont une saison à plus de 15 unités chez les Wizards lors de la campagne 2019-20. Une pointe qui lui a valu un immense contrat à 80 millions de dollars sur 5 ans. Malheureusement, cette saison à Washington s’est révélée être une anomalie et le sniper letton n’a jamais réussi à confirmer les attentes placées en lui. Sous le soleil des Émirats, peut-être qu’il va retrouver des couleurs.

Pour les fans du BC Dubai qui passent par là, voici les highlights de Davis Bertans lors de la saison 2019-20 afin de vous convaincre qu’il s’agit d’un grand joueur (spoiler : non).

Source texte : Dubai Basketball Club