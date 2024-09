Davis Bertans mis à l’essai par les Warriors

Parmi tous les agents libres restants, s’il y a bien un nom qui ne fait absolument pas parler, c’est bien celui de Davis Bertans. Pourtant, le Letton continue de taffer pour récupérer un contrat. Selon son agent, il va être mis à l’essai par les Golden State Warriors.

Davis Bertans vient de traverser deux années compliquées au cours desquelles il a joué dans pas moins de quatre franchises différentes. La saison dernière, il est passé par le Thunder et les Hornets. Deux équipes où il n’a jamais trouvé sa place, à tel point que Charlotte ne lui a même pas garanti la dernière année de son contrat. Il se retrouve donc agent libre et on ne peut pas dire que ça se presse à son portillon malgré un intérêt éventuel des Knicks, il y a un peu plus d’un mois.

Si Evan Fournier a préféré revenir en Europe pour récupérer un vrai rôle et du temps de jeu, le Letton ne semble lui pas faire une croix sur la NBA. Arturs Kalnitis, son agent, a révélé sur Instagram, que son joueur allait préparer la saison à venir du côté des Warriors.

Regarding the picture Davis Bertans’ agent posted on Instagram earlier: Sources say Bertans has been invited to workout for the Warriors but no camp invite has been extended. Multiple veteran free agents have been in every week. One source called Bertans a “good name to watch” pic.twitter.com/bEnP8BZskS

— Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) September 3, 2024

Il faut bien comprendre ce qui est dit ici. On parle de préparer la saison, pas forcément d’y participer. En clair, Davis Bertans n’est même pas sûr d’être membre du camp d’entraînement de Golden State. Il a le mérite d’être là, d’être mis à l’essai par la franchise californienne puis de prier pour gratter un spot pour le training camp et pourquoi pas, dans le meilleur des mondes, se faire une place au sein de l’effectif de Steve Kerr.

Après tout, il n’y a jamais assez de shooteurs à San Francisco. Avec un profil capable de tirer au large, le Letton pourrait bien se faire une place pour jouer aux côtés de Stephen Curry et de Klay Thompson Brandin Podziemski en octobre prochain.

Source texte : Dalton Johnson