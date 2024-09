Evan Fournier revient eu Europe. Après deux saisons plus compliquées en NBA, l’arrière star de l’Equipe de France quitte les terres de l’Oncle Sam pour rejoindre celles de l’Olympe. Quelques semaines après avoir faillir le gravir, ça faisait sens. Le joueur originaire de Charenton rejoint l’Olympiakos pour deux ans et cinq millions de dollars.

12 ans passés comme un coup de vent, un moment qui nous donne un coup de vieux. C’était à peine hier qu’un jeune Evan Fournier fringuant et chevelu débarquait aux Etats-Unis et essayait de faire sa place dans une équipe des Nuggets compétitifs. C’est aujourd’hui qu’il s’en va après une carrière outre-Atlantique sublime qui l’a vu se rapprocher des 20 points de moyenne pendant quelques saisons .En ayant été le meilleur scoreur français pendant un bon bout de temps dans la plus grande Ligue du monde.

Mais qui dit fin de l’aventure NBA ne dit pas fin de carrière, bien au contraire. Jouer à l’Olympiakos était un rêve pour le joueur de Charenton, désormais réalisé comme nous l’apprend Matteo Andreani. L’arrière a signé en Grèce pour deux ans et cinq millions de dollars.

Evan Fournier – Olympiacos Piraeus.

2 yrs contract.

5 Million €.

Fournier is ready to come to EuroLeague Basketball after 12 years of NBA.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #OlympiacosBC #Fournier #ολυμπιακος #NBAhttps://t.co/0tcxdykMJk pic.twitter.com/hq1KuvcbDH

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 2, 2024

En 2022, celui qui jouait alors dans l’autre club de son coeur, les New York Knicks, avait plus ou moins prédit son futur sur son compte twitter :

“Si un jour je dois revenir en Europe et que j’ai le choix d’aller dans le club que je veux. Je pense que j’irais à l’Olympiakos, c’est toujours un club incroyable.”

En revenant en Europe, Evan Fournier retrouve un rôle de leader offensif qu’il a connu longtemps en Equipe de France et parfois au Orlando Magic. Il sera peut-être le meilleur joueur du continent, jouera devant un public réputé comme étant un des plus chauds du monde et découvrira l’EuroLeague ; un objectif de tout jeune passionné de basket-ball européen.

Une nouvelle aventure qu’il peut commencer en ayant que peu de regrets sur la précédente. Oui, ses exploits en NBA ont commencé à se faire plus rares après sa signature aux New York Knicks en 2022, mais seuls peu de joueurs français ont réussi à rester 12 ans dans la plus grande Ligue du monde et encore moins se sont approchés des 10000 points sur ses parquets (9607 au total).

Evan Fournier 🇨🇵 en NBA

– 12 saisons (Nuggets 2012-14, Magic 2014-21, Celtics 2021, Knicks 2021-24, Pistons 2024)

– 9607 points marqués, record à 41

– Stats moyennes : 13.6 points, 2.7 rebonds, 2.5 passes, 44% au tir, 37,4% à 3pts

C’est ce qu’on appelle une belle carrière👏 pic.twitter.com/m5GC77le2O

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) September 2, 2024

Lorsqu’il raccrochera les sneakers, Evan Fournier pourra dire qu’il a joué dans son équipe de NBA préférée, dans son équipe d’EuroLeague préférée et qu’il a représenté le 94, son département sur tous les parquets américains. Qui dit mieux ? Bravo Evan Fournier !

Source texte : Matteo Andreani