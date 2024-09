Jimmy Butler intéressé par les Brooklyn Nets ?

Jimmy Butler est susceptible d’être agent libre l’été prochain. Suffisant pour que des rumeurs naissent et envoient l’ailier loin de Miami et la Floride, direction… New York, et plus précisément les Brooklyn Nets.

Jimmy Butler a manqué la fin de saison passée avec le Heat. En cause, une blessure au genou survenue lors du match de Play-In Tournament contre les 76ers qui l’a empêché de participer aux Playoffs. Une fin en eau de boudin, source de motivation pour l’an prochain. L’ailier doit revenir le couteau entre les dents pour que Miami ait une chance de jouer le titre la saison prochaine, d’autant plus que ce pourrait être sa dernière du côté de la Floride.

En effet, Jimmy Buckets arrive en fin de contrat avec une player option, à 52,4 millions de dollars, qu’il peut activer ou non l’été prochain. Mais, le New York Post indique que Butler ne devrait pas la prendre à moins qu’il ne trouve, en amont, un accord pour prolonger à Miami. Pire encore, il pourrait même quitter la Floride. L’ailier disposerait d’ailleurs d’un certain intérêt pour Brooklyn et les Nets.

REPORT: The Nets are a potential destination for Jimmy Butler in 2025 free agency, per @NYPost_Lewis.

“The six-time All-Star is the most accomplished standout on that list not named James, and he likes Brooklyn, according to sources close to the player.” pic.twitter.com/iwLoaVsT0u

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 31, 2024

Jimmy Butler approche de la fin de sa carrière et souhaite signer un dernier gros contrat. Son camp a déjà fait savoir que le joueur viserait un pactole à hauteur de 113 millions de dollars sur deux ans. Néanmoins, Miami hésiterait à lui offrir. Il faut dire que si l’ailier reste l’un des tout meilleurs à son poste, il est aussi l’un des tout meilleurs quand il s’agit de manquer des matchs. Avec l’âge, le physique de Jimmy Butler laisse de plus en plus à désirer et cela ne risque pas de s’arranger avec le temps, lui qui aura 35 ans dans moins de deux semaines.

Côté Brooklyn, la franchise est en pleine reconstruction et le choix d’une star vieillissante pour représenter une nouvelle ère n’est pas forcément évident. Et à l’inverse, quand on connaît le caractère de compétiteur hors pair de Jimmy Butler, il n’a aucune raison, sur le papier, d’aller s’enfermer dans une franchise qui n’a aucun avenir compétitif sur le court et moyen terme.

Il est difficile d’imaginer Jimmy Butler offrir aux Nets une des coupes de cheveux dont il a le secret pour un de leurs prochains media day. Cette rumeur lancée sert, probablement, avant tout à mettre la pression sur Miami à l’approche de la prochaine Free Agency. Ça pourrait vite devenir chaud bouillant du côté de South Beach.

Source texte : New York Post