Nicolas Batum ne voulait pas faire la “compet’ de trop” avec les Bleus

Médaillé d’argent aux JO 2024, Nicolas Batum avait pris sa retraite internationale dans la foulée. Quelques semaines plus tard, l’ex capitaine de l’Équipe de France ne semble pas regretter sa décision.

International français depuis 2009, Nicolas Batum a été un pilier du groupe France pendant 15 ans, raflant 7 médailles sur la scène FIBA avec les Bleus, dont une dernière à Paris pour les JO de 2024. Au micro de RMC Sport, pour l’émission Stephen Brunch, Batman s’est réjoui de cette sortie réussie à domicile, un finish idéal pour lui.

“On peut pas faire mieux, c’est vrai que jouer une finale olympique à domicile, hormis les Etats-Unis en 1984 et 1996, t’as aucune équipe à domicile qui s’est qualifiée pour une finale. Hors les US, on est les seuls de l’histoire à avoir fait ça. Donc finir là-dessus c’est quasiment donné à personne, c’est très compliqué, donc ouais je suis assez content de ça.” – Nicolas Batum

Relancé par Stephen Brun sur une potentielle envie de continuer avec la France, Batum a expliqué qu’il aurait pu le faire, en terme de niveau tout du moins. Mais qu’il ne souhaitait pas prendre le risque de faire le tournoi de trop, d’autant plus que la relève est déjà là à son poste.

“Oui et non [pour continuer après les JO, ndlr] car au fond de moi, après c’est peut-être prétentieux, je pense que j’ai les jambes et le niveau pour faire l’Euro l’année prochaine. Mais ça sert à rien. J’ai pas envie de faire la compet’ de trop. C’est peut-être l’année prochaine où je vais faire le truc en plus. Mais ça pourrait être une catastrophe et je pars par la petite porte ou je finis mal. Mais j’ai pas envie de ça. Je pars là-dessus et y’a du monde qui arrive derrière. Et je veux pas prendre la place à certains joueurs. Donc, y’a des joueurs qui arrivent, une nouvelle ère qui arrive, on a parlé de ça. Moi j’ai fait le boulot à mon poste mais y’a Bilal [Coulibaly] qui est là et Zaccharie [Risacher] qui arrive donc à eux de prendre le flambeau.” – Nicolas Batum