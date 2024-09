Le père de Paul George règle ses comptes avec les Clippers

Invité du podcast de son fils, Paul George Sr. en a profité pour régler ses comptes avec les Los Angeles Clippers. Les oreilles de Steve Balmer risquent de siffler.

Toujours aussi à l’aise dans ses podcasts, Paul George nous a sorti un nouvel épisode hier, avec en invité du jour : son papa ! La jeunesse de PG a évidemment été évoquée comme son passage à la NBA mais aussi son actu du moment. Grand animateur de la dernière Free Agency, Paul George a animé l’été avec sa signature aux Sixers pour 4 ans et 212 millions de dollars. La fin d’un long feuilleton pour l’ailier, qui a longtemps cru rester aux Clippers aux côtés de Kawhi Leonard. Les échecs multiples à la table des négociations tout au long de la saison auront finalement poussé George à reconsidérer son futur, avec désormais Philadelphie comme résidence.

Un été mouvementé pour la famille George donc, mais surtout un été qui aura laissé quelques traces. Il faut dire que le joueur restait sur 5 ans à Los Angeles, sa ville natale, et le fait de quitter la Cité des Anges n’était pas forcément l’option prioritaire. Le père de PG, notamment, semble en avoir gros sur la patate. Il critique ouvertement les Clippers et leur manière de faire.

« Cela m’a fait mal. J’avais l’impression qu’ils nous avaient poignardés dans le dos parce que je pensais que Paul avait fait beaucoup pour l’équipe. En ce qui concerne les fans, ils étaient là. Il était là. Je pense qu’il s’est donné à 110 % et que ce qu’il demandait n’était pas grand-chose. Mais ils [les dirigeants] avaient une opinion différente.” – Paul George Sr.

Aussi, lorsque son fils a décidé de filer de Californie, son père l’a immédiatement soutenu, considérant qu’il faisait tout simplement la meilleure chose pour lui, surtout vu “le traitement” subi de la part des Clippers.

“Je ne voulais pas qu’il accepte n’importe quoi. Son truc, c’est qu’il défend ce en quoi il croit. Il a donc estimé que c’était un ramassis de conneries qu’ils lui ont servi. Et je n’allais pas non plus enjoliver le truc. Oui, je te soutiens à 100 %. Si tu dois partir, nous partirons. Bien sûr, cela nous a mis dans une situation un peu difficile, mais tout va bien. Tout va bien. On aime être à la maison, mais parfois la maison peut vous ralentir. Il a travaillé pour cela et j’ai pensé qu’il aurait dû être payé pour cela. Nous n’avons donc pas hésité à ce sujet. Comme quoi, ils sont venus vers vous comme ça ? Oh non, tu dois y aller”. – Paul George Sr.

Si Paul George Sr. parle de coup de poignard dans le dos de la part des Clippers, lui-même semblait chaud pour faire une belle trahison puisqu’il espérait que son fils rejoigne… les Lakers cet été !

“J’envisageais qu’il aille chez le voisin [les Lakers], mais ils avaient déjà dépensé trop d’argent.” – Paul George Sr.

