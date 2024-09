Toujours agent libre, Cedi Osman pourrait bien quitter la NBA et rejoindre le Real Madrid. Celui qui est passé à une lettre et 30 000 points d’être KD signerait son retour en EuroLeague, un championnat qu’il a bien connu par le passé.

Après six années aux Cavaliers, Cedi Osman était parti rejoindre les Spurs, l’été dernier. Dans le Texas, il avait produit une saison dans ses standards à 6,8 points, 2,5 rebonds et 1,7 passe de moyenne en 72 matchs et 18 minutes de jeu en moyenne. Agent libre cet été, il a longtemps cherché une nouvelle destination en NBA.

Ce nouveau point de chute pourrait bien ne pas être sur le continent américain, mais de l’autre côté de l’Atlantique. Selon Eurohoops, le Turc est sur les tablettes du Real Madrid. Des discussions et des négociations avancées ont même débuté entre le joueur et la Maison Blanche. Un débarquement en Europe serait synonyme de retour aux sources pour l’ailier qui a joué 98 matchs d’EuroLeague, à ses débuts, avec le club turc d’Anadolu Efes, avant de rejoindre la NBA en 2017.

💣🔥Cedi Osman has advanced in talks with Real Madrid per Eurohoops sources. The Turkish forward has not guaranteed NBA offers and strongly considers a return to Europe. More on @Eurohoopsnet and @EurohoopsTR pic.twitter.com/jyQjGHedYf

— Buğra Uzar (@bugrauzar24) September 2, 2024

À seulement 29 ans, Cedi Osman ferait le choix de revenir sur le Vieux Continent malgré son envie de rester à San Antonio, aux côtés de Gregg Popovich. À l’instar d’Evan Fournier, il est victime d’un marché déjà bouché au sein de la Grande Ligue. Toujours selon Eurohoops, le Turc n’aurait pas reçu d’offre lui promettant un contrat garanti à seulement quelques semaines du début des différents camps d’entraînement. De cette incertitude est née cette potentielle envie de retourner en Europe, ce fameux continent sur lequel il avait chié ses lancers face à la France lors de l’Euro 2022, toujours bon de le rappeler.

Le Real Madrid, de son côté, fait face à une grosse intersaison. Le club espagnol a dû opérer bon gré mal gré d’importants changements au sein de son effectif. En cause, les retraites de Sergio Rodriguez et de Rudy Fernandez, mais aussi le départ de Guerschon Yabusele, reparti en NBA, aux 76ers. Cedi Osman serait donc l’une des cibles des Madrilènes afin d’apporter sa polyvalence lui qui tournait notamment à 38,9 % à 3 points la saison passée. Le Turc serait un renfort de poids afin de permettre au Real de rêver d’un 12e trophée d’EuroLeague, et d’un potentiel pick and roll avec Kylian Mbappe.

Source texte : Eurohoops.net