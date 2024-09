Vincent Collet n’était pas le seul coach à faire sa dernière danse aux Jeux Olympiques de Paris. Il est rejoint par l’entraîneur de la Serbie Svetislav Pesic.

Svetislav Pesic avait déjà annoncé qu’il quitterait la sélection serbe après les JO, mais rien n’avait été confirmé après la médaille de bronze ramenée de Paris.

Selon Eurohoops, c’est désormais officiel : Svetislav Pesic ne sera plus sur le banc des Aigles Blancs.

“Le Président de la Fédération a démissionné. De ce que je comprends, il l’a fait pour permettre à un nouveau management de former un nouveau staff afin de définir des nouveaux objectifs pour le prochain cycle olympique. J’avais déjà annoncé avant les Jeux que quelqu’un d’autre devrait prendre le relais. Pour ceux qui ne l’auraient pas compris, je le redis. La Fédération doit désormais trouver un nouveau coach.” – Svetislav Pesic pour Sportklub

Svetislav Pesic announced his departure from the Serbian national team 👋🇷🇸 pic.twitter.com/Ay4MiOAJj6

— BasketNews (@BasketNews_com) September 10, 2024

À 75 ans, le tacticien quitte la fédération serbe à l’instar du président Predrag Danilovic, et laisse sa place à un nouvel entraîneur qui aura quatre ans pour construire une équipe capable de ramener une breloque de Los Angeles en 2028. Svetislav Pesic a néanmoins annoncé “qu’il restait à la disposition du basket serbe”.

Arrivé à la tête de la Serbie en 2021, Pesic a ramené deux médailles en trois compétitions : l’argent à la Coupe du Monde 2023 et donc le bronze de Paris. Des performances à la hauteur du bonhomme. Il faut dire que, dans le milieu du basket, Pesic n’est pas n’importe qui. Le tacticien a un palmarès qui parle pour lui : Champion d’Europe en 2001 et champion du monde en 2002 avec la Yougoslavie, vainqueur de l’EuroLeague avec Barcelone, champion d’Europe en 1993 à la tête de l’Allemagne, bref le Germano-serbe est une véritable légende des bancs européens.

La fédération serbe se doit donc de trouver un nouvel entraîneur avec d’importantes échéances qui approchent, notamment les qualifications pour l’EuroBasket 2025. Peu importe le futur coach, il sera en tout cas difficile de faire mieux que Svetislav Pesic.

Source texte : Eurohoops.net