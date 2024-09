Expansion NBA : Adam Silver met un coup de frein

Cela fait des mois, voire des années, que le sujet de l’expansion de la NBA semble prendre de l’ampleur. Si ce dernier est toujours d’actualité, le commissionnaire Adam Silver a mis un léger coup de frein lors de la récente réunion entre dirigeants et propriétaires NBA.

“Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts.”

Voilà ce qu’a répondu Adam Silver hier lors de sa conférence de presse quand il a été interrogé sur le sujet de l’expansion NBA.

L’ajout de nouvelles franchises fait partie des gros dossiers qui se trouvent sur le bureau du commissionnaire de la Ligue, et certaines villes – comme Seattle et Las Vegas – semblent déjà en pole position pour obtenir une équipe dans les années à venir. Mais le grand chauve a indiqué que le sujet n’a quasiment pas été abordé lors de la réunion du Board of Governors cette semaine, et qu’il sera plutôt discuté un peu plus tard dans la saison.

“Nous avons dit à notre conseil d’administration que nous avions l’intention d’aborder cette question cette saison, mais nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. Mais je pense que le processus suscite un intérêt certain, et je pense que nous n’en sommes pas encore à prendre des décisions spécifiques sur les marchés ou même franchement sur l’expansion.” – Adam Silver

L’expansion de la NBA est toujours dans les principaux projets de la Ligue, mais il faudra peut-être patienter un peu plus que prévu. Le sujet devrait quand même animer les futures discussions au cours de la saison 2024-25, d’autant plus que le gros dossier sur les droits TV est désormais plus ou moins réglé.

“Je l’ai déjà dit, avec le temps, les organisations doivent se développer. C’est une bonne chose. Mais cela devient un peu compliqué concernant la vente de parts dans la Ligue, ce que cela signifie pour les relations télévisuelles existantes, etc. Ce que nous avons dit aux parties intéressées, c’est que nous les remercions de leur intérêt et que nous reviendrons vers elles.” – Adam Silver

Rendez-vous dans quelques mois pour de réelles avancées ?

Source texte : ESPN / The Athletic

