Présaison NBA : le programme complet des matchs

S’il faudra attendre jusqu’au 22 octobre prochain pour le début de la saison régulière NBA 2024-25, il y aura du basket bien avant avec la traditionnelle présaison. Cette dernière va démarrer le 4 octobre.

La NBA a communiqué le calendrier complet sur son compte X.

74 matchs de présaison sont prévus au total entre le 4 et le 18 octobre. 74 matchs, dont sept en antenne nationale :

Pistons – Bucks (dans la nuit du 6 au 7 octobre, 2h du matin)

(dans la nuit du 6 au 7 octobre, 2h du matin) Kings – Warriors (dans la nuit du 9 au 10 octobre, 4h30 du matin)

(dans la nuit du 9 au 10 octobre, 4h30 du matin) Knicks – Wolves (dans la nuit du 13 au 14 octobre, minuit)

(dans la nuit du 13 au 14 octobre, minuit) Nuggets – Suns (dans la nuit du 13 au 14 octobre, 2h30 du matin)

(dans la nuit du 13 au 14 octobre, 2h30 du matin) Mavericks – Bucks (dans la nuit du 17 au 18 octobre, 1h30 du matin)

(dans la nuit du 17 au 18 octobre, 1h30 du matin) Suns – Lakers (dans la nuit du 17 au 18 octobre, 4h du matin)

(dans la nuit du 17 au 18 octobre, 4h du matin) Warriors – Lakers (dans la nuit du 18 au 19 octobre, 4h30 du matin)

Entre les stars qui préchauffent, les joueurs qui évolueront sous leur nouveau maillot, les rookies qui débarquent et les Français qui voudront se montrer, les raisons pour jeter un œil à la présaison NBA sont nombreuses.

Sachez également que trois matchs se joueront à l’étranger, avec le double Nuggets – Celtics à Abu Dhabi (4 et 6 octobre), et un magnifique (non) Raptors – Wizards à Montréal le 6 octobre. De nombreuses rencontres se dérouleront également en dehors de marchés NBA.

NBA will play preseason games next month in:

– Palm Desert, CA

– Abu Dhabi

– Hawaii

– Montreal

– Oceanside, CA

– East Lansing, MI

– Birmingham, AL

– Iowa

– Seattle

