La NBA et les soucis d’arbitrage, une longue histoire d’amour ! La Grande Ligue cherche à rendre son produit toujours plus juste. Pour ça, petite innovation la saison prochaine : des fautes sur une sortie de balle pourront être sanctionnées lors d’un challenge demandé par le coach.

Arrivée en 2019, la règle du challenge n’est pas encore parfaite. Certains calls continuent d’être litigieux, ce qui provoque l’hystérie des fans. L’une des anomalies pointées du doigt ? Lorsqu’un coach utilise son challenge sur une sortie de balle, les arbitres ne peuvent pas siffler une faute sur l’action même lorsque cette dernière est clairement visible à la vidéo. Pour faire court, les arbitres ne pouvaient que juger la sortie de balle, peu importe ce qu’il se passait autour.

Eh bien, aujourd’hui c’est terminé !

La NBA annonce en effet faire évoluer la règle dès la saison prochaine. Désormais, sur une sortie de balle challengée par un coach, le corps arbitral pourra voir en plus s’il n’y a pas eu de faute sur l’action en question. Un changement qui fait totalement sens.

The NBA Board of Governors today approved an expanded use of the Coach’s Challenge when reviewing out-of-bounds violations, beginning with the 2024-25 NBA season.

— NBA Communications (@NBAPR) September 10, 2024

Souvenez-vous de ce Game 2 des Finales de Conférence entre Dallas et Minnesota il y a quelques mois. Jaden McDaniels est pris à deux par Luka Doncic et Kyrie Irving, ce qui finit par une sortie de balle en faveur des Loups. L’entraîneur des Mavs Jason Kidd décide alors d’utiliser son challenge et au ralenti, on se rend compte que l’ailier des Wolves est le dernier à avoir touché la balle. Sauf que sur le replay, il est aussi évident que Kyrie fait faute. Comme le replay vidéo ne concerne que la sortie de balle, cette dernière est rendue à Dallas malgré la faute d’Irving.

Une situation déjà anormale, mais qui devient ubuesque après le match quand l’arbitre Zach Zarba déclare qu’il a bien vu la faute d’Uncle Drew, mais qu’à cause des règles en vigueur, il ne pouvait pas la siffler.

I hope this is an impetus for the league to reconsider how it handles replays. If we all saw the foul, I’m not sure why the officials can’t acknowledge it in their decision pic.twitter.com/SVTAntZpO4

— Sam Quinn (@SamQuinnCBS) May 25, 2024

Un cas de figure qui ne devrait plus arriver sauf si Tony Brothers ou Scott Foster décide de devenir les héros d’une rencontre. Vous l’avez compris, avec la nouvelle règle mise en place, dans une séquence similaire, une telle faute comme celle de Kyrie Irving sera sanctionnée et le ballon pourra être rendu à l’équipe victime de la faute, même si c’est elle qui a sorti le ballon.

Cette nouvelle règle est néanmoins soumise à plusieurs facteurs afin que cela ne vire pas au grand n’importe quoi :

Les hommes en gris vont étudier si les joueurs impliqués dans la sortie de balle sont les mêmes que ceux présents dans la supposée faute non-sifflée.

La distance entre la potentielle faute non-sifflée et la sortie de balle.

Le temps qu’il s’est écoulé entre les deux événements. L’idée ici n’est pas de revenir sur une faute survenue au début de la possession alors que la sortie de balle a eu lieu à la fin des 24 secondes.

La NBA continue d’évoluer pour permettre un jeu plus équitable et d’éviter les polémiques d’arbitrage qu’on voit apparaître tous les ans, même si elles ont le mérite d’ajouter du piment à la saison régulière.

Source texte : NBA Communications