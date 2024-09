Les Lakers vont honorer Jerry West sur leurs maillots

Décédé le 12 juin dernier, Jerry West fut l’une des plus grandes légendes des Lakers. Pour lui rendre hommage, les Angelinos arboreront une bande avec le numéro 44 sur leurs maillots la saison prochaine.

Jerry West était plus que le logo de la NBA. Ce fut une véritable légende du jeu et des Lakers, un joueur iconique de par son élégance que personne n’oubliera. Surtout pas à Los Angeles.

Disparu le 12 juin dernier, les Lakers ont décidé de lui rendre hommage. Les Purple & Gold arboreront une bande noire avec le numéro 44 sur tous leurs maillots la saison prochaine. Une magnifique manière de se remémorer celui qui était surnommé “Mr. Clutch”.

The team will honor Jerry West with a commemorative No. 44 band on their jerseys this season 💜 pic.twitter.com/S8MZ3WN5DB

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 10, 2024

Après le jersey Black Mamba pour Kobe Bryant en 2020, le patch avec le numéro 6 pour Bill Russell présent sur tous les maillots de la Ligue en 2022-23, c’est désormais Jerry West qui aura le droit à son petit écusson, symbole des plus grands.

Celui qui aurait sûrement fait des dégâts dans la NBA d’aujourd’hui a joué toute sa carrière aux Lakers. 14 saisons où il aura été 14 fois All-Star. Sur le plan collectif, le Logo n’a qu’un seul titre dans sa vitrine, remporté en 1972, mais a participé à neuf Finales NBA. Il est aussi connu pour être l’unique joueur à avoir été MVP des Finales dans une défaite. Ce fut en 1969 face aux maudits Boston Celtics.

Jerry West n’était pas seulement un basketteur magnifique. Il était aussi un dirigeant de génie à l’origine de la dynastie du Showtime et des Lakers de Shaquille O’Neal & Kobe Bryant. Un homme à tout faire intronisé trois fois au Hall of Fame. Rien que ça ! Une première fois en 1979 pour sa carrière de joueur, une deuxième fois en 2010 pour sa présence au sein de l’équipe olympique américaine, médaillé d’or en 1960. Puis une troisième et dernière fois, cette année, pour son incroyable carrière de dirigeant. Le bonhomme a tout de même été élu deux fois Dirigeant de l’Année en 1995 et en 2004 (avec Memphis).

Même s’il n’est plus avec nous, Jerry West fera sa dernière danse sur un parquet NBA cette saison grâce à cette bande noire présente sur les maillots des Lakers.

Source texte : Lakers